https://ria.ru/20230717/grazhdanstvo-1884759087.html
На Украине могут легализовать двойное гражданство
На Украине могут легализовать двойное гражданство - РИА Новости, 17.07.2023
На Украине могут легализовать двойное гражданство
Украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект, сообщила депутат... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:17
2023-07-17T23:17
2023-07-17T23:17
в мире
украина
мария мезенцева
евросоюз
верховная рада украины
ольга стефанишина
еврокомиссия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект, сообщила депутат Верховной рады Мария Мезенцева. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств. "(Одно из - ред.) важных требований Европейской комиссии касается национальных меньшинств. Я думаю, что в парламенте будет зарегистрирован законопроект о двойном гражданстве, потому что это справедливо. Эти граждане существуют, их нужно "легализовать". Мы идем в ЕС, а там иметь больше одного паспорта вполне разрешено", - приводит слова Мезенцевой агентство "Укринформ". Она отметила, что невозможность иметь двойное гражданство на Украине стала "препятствием для членства страны в Евросоюзе". По ее словам, над вопросом легализации двойного гражданства активно работают вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министерство культуры и информационной политики. На Украине существует единое гражданство согласно статье 4 конституции.
https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html
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в мире, украина, мария мезенцева, евросоюз, верховная рада украины, ольга стефанишина, еврокомиссия
В мире, Украина, Мария Мезенцева, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Ольга Стефанишина, Еврокомиссия
На Украине могут легализовать двойное гражданство
Депутат Рады Мезенцева: на Украине хотят легализовать двойное гражданство