https://ria.ru/20230717/gosdolg-1884520715.html

Сингапур и США стали лидерами по госдолгу на душу населения в 2022 году

Сингапур и США стали лидерами по госдолгу на душу населения в 2022 году - РИА Новости, 17.07.2023

Сингапур и США стали лидерами по госдолгу на душу населения в 2022 году

Самый большой показатель государственного долга на душу населения в 2022 году наблюдался в Сингапуре, США и Японии, Россия на 94-м месте, следует из анализа РИА РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:12

2023-07-17T06:12

2023-07-17T09:51

сингапур (город)

сша

оон

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Самый большой показатель государственного долга на душу населения в 2022 году наблюдался в Сингапуре, США и Японии, Россия на 94-м месте, следует из анализа РИА Новости данных ООН. Абсолютными лидерами с большим отрывом от других государств в прошлом году стали Сингапур, чей госдолг на душу населения достиг 117,4 тысячи долларов, США с показателем в 93 тысячи долларов и Япония с 88,4 тысячи долларов. На четвертом и пятом местах - Канада (58,9 тысячи долларов) и Бельгия (52,6 тысячи долларов). В десятке расположились еще Исландия (51,2 тысячи долларов), Италия (49,2 тысячи долларов), Франция (47,1 тысячи долларов), Ирландия (47,1 тысячи долларов) и Великобритания (46,6 тысячи долларов). В тридцатке также находятся, например, Норвегия (42,1 тысячи долларов), Австралия (36,5 тысячи долларов), Швейцария (36,2 тысячи долларов) и Германия (32,6 тысячи долларов). Согласно данным ООН, Россия в прошлом году заняла 94-е место с показателем в 2,98 тысячи долларов. При этом, согласно собственным расчетам РИА Новости на основе данных Минфина и Росстата, при госдолге в 22,8 триллиона рублей, или 324,4 миллиарда долларов, и населении в 146,447 миллиона человек показатель составлял 155,8 тысячи рублей, или 2,2 тысячи долларов. Среди стран БРИКС наибольший показатель государственной задолженности на душу населения в 2022 году фиксировался в Китае на уровне 9,9 тысячи долларов, в результате страна заняла 47-е место в мире по этому показателю. На 57-м месте расположилась Бразилия с показателем в 7,7 тысячи долларов. Южная Африка, где госдолг на душу населения составляет 4,7 тысячи долларов, стала в 2022 году 75-й, а Индия - 112-й с показателем в 2 тысячи долларов. Государства-члены ЕАЭС также занимают скромные позиции по госдолгу на душу населения. Армения, где на каждого гражданина в прошлом году приходилось 3,2 тысячи долларов госдолга, стала 90-й, а Белоруссия с показателем в 3,1 тысячи долларов - 91-й. Казахстан занял 99-е место с 2,7 тысячи долларов, а Киргизия - 139-е с уровнем госдолга на душу населения в 871 доллар.

https://ria.ru/20230617/gosdolg-1878850539.html

https://ria.ru/20230617/gosdolg-1878822845.html

сингапур (город)

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сингапур (город), сша, оон, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), в мире