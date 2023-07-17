https://ria.ru/20230717/dopmery-1884702990.html
Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе
Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе - РИА Новости, 17.07.2023
Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе
Власти Ленинградской области разработают перечень наиболее эффективных финансовых и социальных мер поддержки семей и женщин для стимулирования рождаемости в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:06
2023-07-17T17:06
2023-07-17T17:06
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
мфц (многофункциональный центр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371143_0:57:2996:1742_1920x0_80_0_0_8c6dd6bcc1ddaf2f1a08c03acec660e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают перечень наиболее эффективных финансовых и социальных мер поддержки семей и женщин для стимулирования рождаемости в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. "В первую очередь, мы должны добиться того, что младенцы появлялись на свет и регистрировались именно в Ленинградской области. Сейчас мы видим, что определенный процент жительниц области едет рожать в соседние регионы, а соцподдержку получают у нас. В эту работу необходимо включиться всем отраслевым комитетам и подготовить два перечня первоочередных мероприятий – нематериальных и требующих финансирования из бюджета", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания с главами комитетов и администраций муниципальных образований. Среди предложений, озвученных на встрече: увеличение числа "семейных МФЦ", создание новых мест в яслях, субсидирование услуг дородового сопровождения при условии рождения ребенка в роддомах региона, оказание помощи матерям-студенткам в уходе за малышами, предоставление "социальной няни", компенсация части родительской платы в детских садах. "Особое внимание ― женам бойцов СВО, ожидающих и воспитывающих детей, а также женам солдат-срочников и женщинам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные взрослые", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371143_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_b8ae68d689e9e51073fd4748e1046e57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, мфц (многофункциональный центр)
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, МФЦ (многофункциональный центр)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают перечень наиболее эффективных финансовых и социальных мер поддержки семей и женщин для стимулирования рождаемости в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"В первую очередь, мы должны добиться того, что младенцы появлялись на свет и регистрировались именно в Ленинградской области. Сейчас мы видим, что определенный процент жительниц области едет рожать в соседние регионы, а соцподдержку получают у нас. В эту работу необходимо включиться всем отраслевым комитетам и подготовить два перечня первоочередных мероприятий – нематериальных и требующих финансирования из бюджета", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
в ходе аппаратного совещания с главами комитетов и администраций муниципальных образований.
Среди предложений, озвученных на встрече: увеличение числа "семейных МФЦ", создание новых мест в яслях, субсидирование услуг дородового сопровождения при условии рождения ребенка в роддомах региона, оказание помощи матерям-студенткам в уходе за малышами, предоставление "социальной няни", компенсация части родительской платы в детских садах.
"Особое внимание ― женам бойцов СВО, ожидающих и воспитывающих детей, а также женам солдат-срочников и женщинам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные взрослые", - добавили в пресс-службе.
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промполитики