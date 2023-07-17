Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
17:06 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/dopmery-1884702990.html
Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе
Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе - РИА Новости, 17.07.2023
Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе
Власти Ленинградской области разработают перечень наиболее эффективных финансовых и социальных мер поддержки семей и женщин для стимулирования рождаемости в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:06
2023-07-17T17:06
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
мфц (многофункциональный центр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371143_0:57:2996:1742_1920x0_80_0_0_8c6dd6bcc1ddaf2f1a08c03acec660e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают перечень наиболее эффективных финансовых и социальных мер поддержки семей и женщин для стимулирования рождаемости в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. "В первую очередь, мы должны добиться того, что младенцы появлялись на свет и регистрировались именно в Ленинградской области. Сейчас мы видим, что определенный процент жительниц области едет рожать в соседние регионы, а соцподдержку получают у нас. В эту работу необходимо включиться всем отраслевым комитетам и подготовить два перечня первоочередных мероприятий – нематериальных и требующих финансирования из бюджета", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания с главами комитетов и администраций муниципальных образований. Среди предложений, озвученных на встрече: увеличение числа "семейных МФЦ", создание новых мест в яслях, субсидирование услуг дородового сопровождения при условии рождения ребенка в роддомах региона, оказание помощи матерям-студенткам в уходе за малышами, предоставление "социальной няни", компенсация части родительской платы в детских садах. "Особое внимание ― женам бойцов СВО, ожидающих и воспитывающих детей, а также женам солдат-срочников и женщинам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные взрослые", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371143_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_b8ae68d689e9e51073fd4748e1046e57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, мфц (многофункциональный центр)
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, МФЦ (многофункциональный центр)

Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают перечень наиболее эффективных финансовых и социальных мер поддержки семей и женщин для стимулирования рождаемости в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"В первую очередь, мы должны добиться того, что младенцы появлялись на свет и регистрировались именно в Ленинградской области. Сейчас мы видим, что определенный процент жительниц области едет рожать в соседние регионы, а соцподдержку получают у нас. В эту работу необходимо включиться всем отраслевым комитетам и подготовить два перечня первоочередных мероприятий – нематериальных и требующих финансирования из бюджета", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания с главами комитетов и администраций муниципальных образований.
Среди предложений, озвученных на встрече: увеличение числа "семейных МФЦ", создание новых мест в яслях, субсидирование услуг дородового сопровождения при условии рождения ребенка в роддомах региона, оказание помощи матерям-студенткам в уходе за малышами, предоставление "социальной няни", компенсация части родительской платы в детских садах.
"Особое внимание ― женам бойцов СВО, ожидающих и воспитывающих детей, а также женам солдат-срочников и женщинам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные взрослые", - добавили в пресс-службе.
Стенд Ленинградской области на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промполитики
10 июля, 18:18
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоМФЦ (многофункциональный центр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала