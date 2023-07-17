https://ria.ru/20230717/dopmery-1884702990.html

Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе

Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе - РИА Новости, 17.07.2023

Ленобласть разработает допмеры для стимулирования рождаемости в регионе

Власти Ленинградской области разработают перечень наиболее эффективных финансовых и социальных мер поддержки семей и женщин для стимулирования рождаемости в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:06

2023-07-17T17:06

2023-07-17T17:06

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

мфц (многофункциональный центр)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают перечень наиболее эффективных финансовых и социальных мер поддержки семей и женщин для стимулирования рождаемости в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. "В первую очередь, мы должны добиться того, что младенцы появлялись на свет и регистрировались именно в Ленинградской области. Сейчас мы видим, что определенный процент жительниц области едет рожать в соседние регионы, а соцподдержку получают у нас. В эту работу необходимо включиться всем отраслевым комитетам и подготовить два перечня первоочередных мероприятий – нематериальных и требующих финансирования из бюджета", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания с главами комитетов и администраций муниципальных образований. Среди предложений, озвученных на встрече: увеличение числа "семейных МФЦ", создание новых мест в яслях, субсидирование услуг дородового сопровождения при условии рождения ребенка в роддомах региона, оказание помощи матерям-студенткам в уходе за малышами, предоставление "социальной няни", компенсация части родительской платы в детских садах. "Особое внимание ― женам бойцов СВО, ожидающих и воспитывающих детей, а также женам солдат-срочников и женщинам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные взрослые", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, мфц (многофункциональный центр)