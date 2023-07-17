https://ria.ru/20230717/dokumenty-1884532195.html

В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута

В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута - РИА Новости, 17.07.2023

В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута

Для проезда по альтернативному маршруту из Крыма нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль, сообщил советник главы РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:45

2023-07-17T08:45

2023-07-17T11:32

туризм

краснодарский край

херсонская область

олег крючков

чп на крымском мосту

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Для проезда по альтернативному маршруту из Крыма нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Для проезда по альтернативному маршруту нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль", - написал Крючков. По его словам, туристы могут воспользоваться тремя пунктами пропуска на севере полуострова при въезде в Херсонскую область. Через новые регионы (по сухопутному коридору) можно добраться до Ростовской области.

https://ria.ru/20230717/krym-1884524917.html

краснодарский край

херсонская область

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краснодарский край, херсонская область , олег крючков, чп на крымском мосту, новости - туризм