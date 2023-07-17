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В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
08:45 17.07.2023 (обновлено: 11:32 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/dokumenty-1884532195.html
В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута
В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута
Для проезда по альтернативному маршруту из Крыма нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль, сообщил советник главы РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:45
2023-07-17T11:32
туризм
краснодарский край
херсонская область
олег крючков
чп на крымском мосту
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Для проезда по альтернативному маршруту из Крыма нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Для проезда по альтернативному маршруту нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль", - написал Крючков. По его словам, туристы могут воспользоваться тремя пунктами пропуска на севере полуострова при въезде в Херсонскую область. Через новые регионы (по сухопутному коридору) можно добраться до Ростовской области.
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краснодарский край, херсонская область , олег крючков, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, Херсонская область , Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута

Советник главы Крыма Крючков назвал документы, необходимые для альтернативного маршрута

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Для проезда по альтернативному маршруту из Крыма нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
«
"Для проезда по альтернативному маршруту нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль", - написал Крючков.
По его словам, туристы могут воспользоваться тремя пунктами пропуска на севере полуострова при въезде в Херсонскую область. Через новые регионы (по сухопутному коридору) можно добраться до Ростовской области.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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ТуризмКраснодарский крайХерсонская областьОлег КрючковЧП на Крымском мостуНовости - Туризм
 
 
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