https://ria.ru/20230717/dokumenty-1884532195.html
В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута
В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута
Для проезда по альтернативному маршруту из Крыма нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль, сообщил советник главы РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:45
2023-07-17T08:45
2023-07-17T11:32
туризм
краснодарский край
херсонская область
олег крючков
чп на крымском мосту
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Для проезда по альтернативному маршруту из Крыма нужно при себе иметь паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Для проезда по альтернативному маршруту нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль", - написал Крючков. По его словам, туристы могут воспользоваться тремя пунктами пропуска на севере полуострова при въезде в Херсонскую область. Через новые регионы (по сухопутному коридору) можно добраться до Ростовской области.
https://ria.ru/20230717/krym-1884524917.html
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краснодарский край, херсонская область , олег крючков, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, Херсонская область , Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
В Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута
Советник главы Крыма Крючков назвал документы, необходимые для альтернативного маршрута