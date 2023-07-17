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В Бразилии сообщили о желании новых стран присоединиться к плану по Украине - РИА Новости, 17.07.2023
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07:09 17.07.2023 (обновлено: 16:16 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/braziliya-1884523683.html
В Бразилии сообщили о желании новых стран присоединиться к плану по Украине
В Бразилии сообщили о желании новых стран присоединиться к плану по Украине - РИА Новости, 17.07.2023
В Бразилии сообщили о желании новых стран присоединиться к плану по Украине
Несколько стран выразили желание присоединиться к мирной инициативе президента Бразилии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Мауру Виейра. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:09
2023-07-17T16:16
в мире
украина
бразилия
сша
мауру виейра
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл — РИА Новости. Несколько стран выразили желание присоединиться к мирной инициативе президента Бразилии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Мауру Виейра."Несколько стран готовы присоединиться к этим усилиям, и одним из примеров является объявленная инициатива африканских стран по налаживанию диалога со сторонами конфликта. Это потребует времени, но именно это приведет к миру, к которому мы стремимся", — отметил министр.По его словам, круг стран, которые хотят присоединиться к таким усилиям, растет.Правительство Бразилии в отношении украинского конфликта придерживается позиции, неоднократно озвученной президентом, — не отправлять оружие его сторонам, заключил глава МИД.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в конце февраля призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию. Кроме того, он предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации.На Украине раскритиковали это предложение. Как заявил в начале июня советник главы офиса президента Михаил Подоляк, в этом сценарии не идет речи о справедливости, он "оторван от реальности".Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры &gt;&gt;
https://ria.ru/20230715/sammitmira-1884404238.html
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в мире, украина, бразилия, сша, мауру виейра, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка
В мире, Украина, Бразилия, США, Мауру Виейра, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка
В Бразилии сообщили о желании новых стран присоединиться к плану по Украине

МИД Бразилии: несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилиа по Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл — РИА Новости. Несколько стран выразили желание присоединиться к мирной инициативе президента Бразилии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Мауру Виейра.
"Несколько стран готовы присоединиться к этим усилиям, и одним из примеров является объявленная инициатива африканских стран по налаживанию диалога со сторонами конфликта. Это потребует времени, но именно это приведет к миру, к которому мы стремимся", — отметил министр.
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По его словам, круг стран, которые хотят присоединиться к таким усилиям, растет.
Правительство Бразилии в отношении украинского конфликта придерживается позиции, неоднократно озвученной президентом, — не отправлять оружие его сторонам, заключил глава МИД.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в конце февраля призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию. Кроме того, он предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации.
На Украине раскритиковали это предложение. Как заявил в начале июня советник главы офиса президента Михаил Подоляк, в этом сценарии не идет речи о справедливости, он "оторван от реальности".
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