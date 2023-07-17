https://ria.ru/20230717/braziliya-1884523683.html
В Бразилии сообщили о желании новых стран присоединиться к плану по Украине
В Бразилии сообщили о желании новых стран присоединиться к плану по Украине - РИА Новости, 17.07.2023
В Бразилии сообщили о желании новых стран присоединиться к плану по Украине
Несколько стран выразили желание присоединиться к мирной инициативе президента Бразилии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Мауру Виейра. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:09
2023-07-17T07:09
2023-07-17T16:16
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луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл — РИА Новости. Несколько стран выразили желание присоединиться к мирной инициативе президента Бразилии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Мауру Виейра."Несколько стран готовы присоединиться к этим усилиям, и одним из примеров является объявленная инициатива африканских стран по налаживанию диалога со сторонами конфликта. Это потребует времени, но именно это приведет к миру, к которому мы стремимся", — отметил министр.По его словам, круг стран, которые хотят присоединиться к таким усилиям, растет.Правительство Бразилии в отношении украинского конфликта придерживается позиции, неоднократно озвученной президентом, — не отправлять оружие его сторонам, заключил глава МИД.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в конце февраля призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию. Кроме того, он предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации.На Украине раскритиковали это предложение. Как заявил в начале июня советник главы офиса президента Михаил Подоляк, в этом сценарии не идет речи о справедливости, он "оторван от реальности".Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
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в мире, украина, бразилия, сша, мауру виейра, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка
В мире, Украина, Бразилия, США, Мауру Виейра, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка
В Бразилии сообщили о желании новых стран присоединиться к плану по Украине
МИД Бразилии: несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилиа по Украине
МОНТЕВИДЕО, 17 июл — РИА Новости. Несколько стран выразили желание присоединиться к мирной инициативе президента Бразилии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Мауру Виейра.
"Несколько стран готовы присоединиться к этим усилиям, и одним из примеров является объявленная инициатива африканских стран по налаживанию диалога со сторонами конфликта. Это потребует времени, но именно это приведет к миру, к которому мы стремимся", — отметил министр.
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По его словам, круг стран, которые хотят присоединиться к таким усилиям, растет.
Правительство Бразилии в отношении украинского конфликта придерживается позиции, неоднократно озвученной президентом, — не отправлять оружие его сторонам, заключил глава МИД.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
в конце февраля призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию. Кроме того, он предложил создать формат, похожий на G20
, для обсуждения ситуации.
На Украине раскритиковали это предложение. Как заявил в начале июня советник главы офиса президента Михаил Подоляк
, в этом сценарии не идет речи о справедливости, он "оторван от реальности".
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