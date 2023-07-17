https://ria.ru/20230717/asteroidy-1884558432.html
Астероиды могут занести новые формы жизни на Землю, не исключил астроном
Астероиды могут занести новые формы жизни на Землю, не исключил астроном - РИА Новости, 17.07.2023
Астероиды могут занести новые формы жизни на Землю, не исключил астроном
Астероиды вполне могут быть переносчиками если не живых организмов, то молекулярных соединений, из которые впоследствии могут зародиться новые формы жизни,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:00
2023-07-17T11:00
2023-07-17T11:21
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Астероиды вполне могут быть переносчиками если не живых организмов, то молекулярных соединений, из которые впоследствии могут зародиться новые формы жизни, заявил в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов. "Конечно, ничего отрицать нельзя", - сказал Железнов, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что пока стопроцентного подтверждения того, что какая-то хотя бы одноклеточная жизнь была занесена с помощью астероидов, нет. Тем не менее, по его словам, на многих обломках метеоритов были обнаружены не следы жизни, но ее "кирпичики" - аминокислоты. Это даёт повод предположить, что сложные молекулярные соединения могут существовать на астероидах. Более того, Железнов напомнил, что одна из гипотез происхождения жизни на Земле как раз подразумевает, что вода была занесена к нам кометами. Вероятно, в этой воде и содержались молекулярные соединения, из которых формироваться первые одноклеточные организмы. Читайте полный текст интервью Николая Железнова >>
https://ria.ru/20230713/mars-1884073320.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, российская академия наук, астрономия
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Российская академия наук, Астрономия
Астероиды могут занести новые формы жизни на Землю, не исключил астроном
Сотрудник РАН Железнов не исключил, что астероиды могут занести новые формы жизни на Землю
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Астероиды вполне могут быть переносчиками если не живых организмов, то молекулярных соединений, из которые впоследствии могут зародиться новые формы жизни, заявил в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
"Конечно, ничего отрицать нельзя", - сказал Железнов, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он уточнил, что пока стопроцентного подтверждения того, что какая-то хотя бы одноклеточная жизнь была занесена с помощью астероидов, нет.
Тем не менее, по его словам, на многих обломках метеоритов были обнаружены не следы жизни, но ее "кирпичики" - аминокислоты. Это даёт повод предположить, что сложные молекулярные соединения могут существовать на астероидах.
Более того, Железнов напомнил, что одна из гипотез происхождения жизни на Земле как раз подразумевает, что вода была занесена к нам кометами. Вероятно, в этой воде и содержались молекулярные соединения, из которых формироваться первые одноклеточные организмы.
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