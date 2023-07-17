https://ria.ru/20230717/asteroid-1884515867.html
Астроном рассказал, как можно спасти Землю от астероида
Астроном рассказал, как можно спасти Землю от астероида - РИА Новости, 17.07.2023
Астроном рассказал, как можно спасти Землю от астероида
Только ракета с ядерной боеголовкой сможет спасти Землю от крупного астероида, если движущийся в направлении нашей планеты такой объект будет обнаружен за... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T04:03
2023-07-17T04:03
2023-07-17T11:21
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Только ракета с ядерной боеголовкой сможет спасти Землю от крупного астероида, если движущийся в направлении нашей планеты такой объект будет обнаружен за несколько дней до столкновения, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов. "Отклонить такой объект мы не успеем, и надо будет запускать ракету с ядерной боеголовкой и разрушать его. Уж лучше упадёт рой мелких обломков, чем одно крупное тело. Половина мелких обломков может сгореть в атмосфере, а другая – нашлёпать кратеров, но атмосфера Земли сохранится", - сказал Железнов. При этом он назвал крайне маловероятным сценарий, при котором настолько опасный астероид мог бы быть обнаружен не ранее, чем на этапе его входа в атмосферу. По словам Железнова, наблюдение за небом и подобными объектами идёт постоянно, поэтому "вряд ли до этого дойдёт". В то же время современные технологии позволяют запустить ракету хоть через полчаса после обнаружения, но только в том случае, если она хранилась в подготовленном к пуску состоянии, отметил астроном. Читайте полный текст интервью Николая Железнова >>
https://ria.ru/20230717/asteroid-1884515375.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Наука
Астроном рассказал, как можно спасти Землю от астероида
Астроном Железнов: только ядерная ракета спасёт человечество от "внезапного" астероида
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Только ракета с ядерной боеголовкой сможет спасти Землю от крупного астероида, если движущийся в направлении нашей планеты такой объект будет обнаружен за несколько дней до столкновения, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
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"Отклонить такой объект мы не успеем, и надо будет запускать ракету с ядерной боеголовкой и разрушать его. Уж лучше упадёт рой мелких обломков, чем одно крупное тело. Половина мелких обломков может сгореть в атмосфере, а другая – нашлёпать кратеров, но атмосфера Земли сохранится", - сказал Железнов.
При этом он назвал крайне маловероятным сценарий, при котором настолько опасный астероид мог бы быть обнаружен не ранее, чем на этапе его входа в атмосферу. По словам Железнова, наблюдение за небом и подобными объектами идёт постоянно, поэтому "вряд ли до этого дойдёт".
В то же время современные технологии позволяют запустить ракету хоть через полчаса после обнаружения, но только в том случае, если она хранилась в подготовленном к пуску состоянии, отметил астроном.
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