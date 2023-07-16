https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html

Западу больше не нужно зерно с Украины, заявил турецкий эксперт

Западу больше не нужно зерно с Украины, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 16.07.2023

Западу больше не нужно зерно с Украины, заявил турецкий эксперт

Новое продление зерновой сделки будет сюрпризом, учитывая оправданные претензии России к ее выполнению и тот факт, что западные страны больше не нуждаются в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:33

2023-07-16T11:33

2023-07-16T23:31

экономика

россия

украина

зерновая сделка

турция

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СТАМБУЛ, 16 июл — РИА Новости. Новое продление зерновой сделки будет сюрпризом, учитывая оправданные претензии России к ее выполнению и тот факт, что западные страны больше не нуждаются в украинском зерне, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства в отношении России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Сезер напомнил, что ранее Россия согласилась продлить сделку только на два месяца (а не четыре) из-за имевшихся на тот момент претензий. По его словам, часть Черноморской инициативы, касающаяся вывоза украинского зерна, выполняется без проблем, Москва не препятствовала ее реализации, хотя значительная доля продукции вывозилась в богатые западные страны, а не в беднейшие, в том числе африканские. При этом часть инициативы, касающаяся меморандума РФ — ООН по вывозу российских удобрений, не выполняется из-за "негативной позиции Запада, не проявляющего должного такта", отметил Сезер. "Равнодушие Запада в отношении сделки можно объяснить так: Запад больше не заинтересован в украинском зерне, более того — многие европейские страны ввели запреты в отношении украинских зерна и сельхозпродукции. Можно сказать, что западным странам эта сделка больше не нужна", — пояснил эксперт."Запад не отвечает на условия Москвы, когда его основная цель — ужесточение эмбарго в отношении России. В этой связи вполне можно понять Россию, если она не продлевает сделку. На мой взгляд, Россия будет права", — отметил Сезер. Он напомнил, что требования России о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, снятии ограничений на страхование российских судов и многие другие не были удовлетворены. "На мой взгляд, если в этот раз сделка будет продлена, то это станет сюрпризом. Думаю, что необходимо новое соглашение с учетом всех условий, если Запад и ООН все еще заинтересованы в украинском зерне", — заявил Сезер.В субботу президент Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах — членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, семян рапса и подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть, меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, также среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884436888.html

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884426901.html

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, зерновая сделка, турция