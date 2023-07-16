https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884504762.html

"Лучше уйди в отставку". В Сети пришли в шок от заявления Зеленского

"Лучше уйди в отставку". В Сети пришли в шок от заявления Зеленского - РИА Новости, 16.07.2023

"Лучше уйди в отставку". В Сети пришли в шок от заявления Зеленского

Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после утверждения о том, что весь мир верит в Украину. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T22:50

2023-07-16T22:50

2023-07-16T23:00

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украина

россия

владимир зеленский

twitter

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после утверждения о том, что весь мир верит в Украину.Глава киевского режима заявил, что "украинцы сильнее всех, когда едины", а весь мир якобы вдохновляется их мужеством."Лучше уйдите в отставку, прекратите убивать свой народ. Украине нужен лидер, который заботится о людях и ведет переговоры с Россией", — написал один из читателей."Никого не вдохновляет ваша смелость. Вы — продажный, грязный трус, который насильно посылает свой народ на смерть. Ваше время уже на исходе", — добавил второй."Весь мир считает, что Украина — стая нацистов, управляемая коррумпированным диктатором-марионеткой", — поделился мнением еще один комментатор."Простите, я не верю в вас. Вы меня не вдохновляете. Мне надоело платить и разрушать свою экономику. И я почти уверен, что украинцы не хотят умирать за вас", — подчеркнул другой."Вы научились говорить от имени "мира". Поздравляю", — сыронизировал еще один пользователь."Они не верят, а просто используют Украину. В глубине души даже вы понимаете, что не сможете победить Россию", — резюмировали читатели.

https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884483778.html

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884465092.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, twitter