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В Польше рассказали, как Байден "дал по носу" Зеленскому - РИА Новости, 16.07.2023
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04:21 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884423768.html
В Польше рассказали, как Байден "дал по носу" Зеленскому
В Польше рассказали, как Байден "дал по носу" Зеленскому - РИА Новости, 16.07.2023
В Польше рассказали, как Байден "дал по носу" Зеленскому
Саммит НАТО в Вильнюсе стал уроком политического реализма для Владимира Зеленского, продемонстрировав ему отсутствие намерения Запада принимать Украину в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T04:21
2023-07-16T04:21
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
вильнюс
киев
йенс столтенберг
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе стал уроком политического реализма для Владимира Зеленского, продемонстрировав ему отсутствие намерения Запада принимать Украину в альянс, пишет обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа."Джо Байден явно дал ему (Зеленскому. — Прим. ред.) по носу в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны", — написал он. Как пишет Хработа, не выполнено главное требование Киева — принятие декларации о приглашении Украины в НАТО, что, по его мнению, символизирует проигрыш Зеленского.Киев, как пишет автор статьи, ждут тяжелые времена ввиду одновременного отказа Запада принимать его в альянс и готовности России продолжать спецоперацию вплоть до достижения поставленных целей. "Россия к этому готова, у нее есть ресурсы и идеология, так почему бы и нет", — считает Хработа.Оказавшись в таком непростом положении, Зеленский, по мнению автора публикации, будет вынужден принять единственное возможное решение — пойти на компромисс, пожертвовав частью территорий.На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884419565.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, вильнюс, киев, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вильнюс, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
В Польше рассказали, как Байден "дал по носу" Зеленскому

Rzeczpospolita: саммит НАТО в Вильнюсе стал уроком политического реализма для Зеленского

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе стал уроком политического реализма для Владимира Зеленского, продемонстрировав ему отсутствие намерения Запада принимать Украину в альянс, пишет обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа.
"Джо Байден явно дал ему (Зеленскому. — Прим. ред.) по носу в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны", — написал он. Как пишет Хработа, не выполнено главное требование Киева — принятие декларации о приглашении Украины в НАТО, что, по его мнению, символизирует проигрыш Зеленского.
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Киев, как пишет автор статьи, ждут тяжелые времена ввиду одновременного отказа Запада принимать его в альянс и готовности России продолжать спецоперацию вплоть до достижения поставленных целей. "Россия к этому готова, у нее есть ресурсы и идеология, так почему бы и нет", — считает Хработа.
Оказавшись в таком непростом положении, Зеленский, по мнению автора публикации, будет вынужден принять единственное возможное решение — пойти на компромисс, пожертвовав частью территорий.
На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийВильнюсКиевЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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