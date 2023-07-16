https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884423768.html

В Польше рассказали, как Байден "дал по носу" Зеленскому

В Польше рассказали, как Байден "дал по носу" Зеленскому - РИА Новости, 16.07.2023

В Польше рассказали, как Байден "дал по носу" Зеленскому

Саммит НАТО в Вильнюсе стал уроком политического реализма для Владимира Зеленского, продемонстрировав ему отсутствие намерения Запада принимать Украину в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T04:21

2023-07-16T04:21

2023-07-16T04:21

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

вильнюс

киев

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873204937_0:277:2048:1429_1920x0_80_0_0_a9e0898fbea6a929e11023197b4bf2e8.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе стал уроком политического реализма для Владимира Зеленского, продемонстрировав ему отсутствие намерения Запада принимать Украину в альянс, пишет обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа."Джо Байден явно дал ему (Зеленскому. — Прим. ред.) по носу в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны", — написал он. Как пишет Хработа, не выполнено главное требование Киева — принятие декларации о приглашении Украины в НАТО, что, по его мнению, символизирует проигрыш Зеленского.Киев, как пишет автор статьи, ждут тяжелые времена ввиду одновременного отказа Запада принимать его в альянс и готовности России продолжать спецоперацию вплоть до достижения поставленных целей. "Россия к этому готова, у нее есть ресурсы и идеология, так почему бы и нет", — считает Хработа.Оказавшись в таком непростом положении, Зеленский, по мнению автора публикации, будет вынужден принять единственное возможное решение — пойти на компромисс, пожертвовав частью территорий.На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884419565.html

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884421685.html

украина

сша

вильнюс

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, вильнюс, киев, йенс столтенберг, нато