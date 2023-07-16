https://ria.ru/20230716/ukraina-1884419565.html

"Навсегда": в США откровенно назвали лучший исход для Украины

"Навсегда": в США откровенно назвали лучший исход для Украины - РИА Новости, 16.07.2023

"Навсегда": в США откровенно назвали лучший исход для Украины

Роспуск НАТО и вывод американского военного контингента из Европы стал бы лучшим исходом для украинского народа, такое мнение выразил американский политик... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T01:42

2023-07-16T01:42

2023-07-16T09:31

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роспуск НАТО и вывод американского военного контингента из Европы стал бы лучшим исходом для украинского народа, такое мнение выразил американский политик Джеффри Янг на своей странице в Twitter.Так он отреагировал на слова представителя Белого дома США Джона Кирби о том, что в Европе находится более 80 тысяч американских военнослужащих из-за осознания изменения обстановки в области безопасности."Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда", — заявил Янг.Ранее президент США Джо Байден издал указ, разрешающий Пентагону призвать три тысячи военнослужащих из запаса для обеспечения европейской безопасности. Решение было принято после того, как лидеры НАТО согласовали шаги по поддержке Украины.

https://ria.ru/20230716/pushkov-1884419181.html

европа

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в мире, европа, сша, украина, джон кирби, джо байден, нато, пентагон, twitter