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В США раскрыли неудобную правду о западной военной технике на Украине
В США раскрыли неудобную правду о западной военной технике на Украине - РИА Новости, 16.07.2023
В США раскрыли неудобную правду о западной военной технике на Украине
Минные поля выявили уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T02:53
2023-07-16T02:53
2023-07-16T06:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минные поля выявили уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине, пишет газета Washington Post."Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard — которые официальные лица приветствовали и воспринимали как решающие для Украины", — пишет издание.Как отмечается в публикации, подрыв на минах нескольких бронемашин создает скопление техники в одном месте, в результате она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.Техника для разминирования также не приносит значительной пользы ВСУ с учетом того, что российские силы наносят по ним удары в первую очередь, поэтому украинские военнослужащие все реже решаются их использовать, добавляет издание.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230714/vsu-1884228729.html
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в мире, сша, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США раскрыли неудобную правду о западной военной технике на Украине
WP: минные поля показали уязвимость западной военной техники на Украине