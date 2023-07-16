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В Ленинградской области задержали мужчину, устроившего стрельбу

В Ленинградской области задержали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 16.07.2023

В Ленинградской области задержали мужчину, устроившего стрельбу

Виновник стрельбы в городе Кудрово в Ленобласти, где с ранениями были госпитализированы трое мигрантов, задержан, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T23:59

2023-07-16T23:59

2023-07-16T23:59

происшествия

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Виновник стрельбы в городе Кудрово в Ленобласти, где с ранениями были госпитализированы трое мигрантов, задержан, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Задержан мужчина 1992 г.р., подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 а. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении. Ранее было возбуждено уголовное дело после субботней перепалки между иностранцами в Кудрово, закончившегося стрельбой с тремя пострадавшими. По данным СК, конфликт произошел "на почве личных неприязненных отношений между гражданами иностранного государства". В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавляли, что с места происшествия изъяты четыре гильзы, а также другие доказательства. По данным полиции, 31-летний гражданин сопредельного государства ранил трех соотечественников, 47, 26 и 23 лет, и скрылся с места преступления. Как добавили в региональном СК, в настоящий момент подозреваемый задержан и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство об его аресте.

https://ria.ru/20230711/ust-ilimsk-1883434933.html

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происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)