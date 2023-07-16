https://ria.ru/20230716/strelba-1884453399.html
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой - РИА Новости, 16.07.2023
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой
СК возбудил дело после конфликта между иностранцами в Кудрово Ленинградской области, закончившегося стрельбой с тремя пострадавшими, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:57
2023-07-16T12:57
2023-07-16T12:57
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. СК возбудил дело после конфликта между иностранцами в Кудрово Ленинградской области, закончившегося стрельбой с тремя пострадавшими, сообщили в Telegram-канале СУ СК по региону. "Пятнадцатого июля 2023 года в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области между гражданами иностранного государства произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Один из них открыл стрельбу из неустановленного предмета, схожего с оружием", - информирует СУСК. В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что с места происшествия изъяты четыре гильзы, а также другие доказательства. По данным полиции, "31-летний гражданин сопредельного государства из предмета, похожего на пистолет, произвел четыре выстрела в своих трех соотечественников, 47, 26 и 23 лет, после чего с места происшествия скрылся", указывает главк МВД. В результате стрельбы пострадали трое, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу, один - в удовлетворительном. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. "Устанавливается местонахождение подозреваемого лица. На место происшествия направлен следователь отдела по расследованию особо важных дел", - сообщает пресс-служба СК.
https://ria.ru/20230628/skandal-1880952762.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой
СК завел дело после стрельбы в Кудрово, где во время конфликта пострадали три иностранца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости.
СК возбудил дело после конфликта между иностранцами в Кудрово Ленинградской области, закончившегося стрельбой с тремя пострадавшими, сообщили в Telegram-канале
СУ СК по региону.
«
"Пятнадцатого июля 2023 года в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области между гражданами иностранного государства произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Один из них открыл стрельбу из неустановленного предмета, схожего с оружием", - информирует СУСК.
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что с места происшествия изъяты четыре гильзы, а также другие доказательства. По данным полиции, "31-летний гражданин сопредельного государства из предмета, похожего на пистолет, произвел четыре выстрела в своих трех соотечественников, 47, 26 и 23 лет, после чего с места происшествия скрылся", указывает главк МВД.
В результате стрельбы пострадали трое, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу, один - в удовлетворительном. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
"Устанавливается местонахождение подозреваемого лица. На место происшествия направлен следователь отдела по расследованию особо важных дел", - сообщает пресс-служба СК.
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