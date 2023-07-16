Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/strelba-1884453399.html
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой - РИА Новости, 16.07.2023
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой
СК возбудил дело после конфликта между иностранцами в Кудрово Ленинградской области, закончившегося стрельбой с тремя пострадавшими, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:57
2023-07-16T12:57
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. СК возбудил дело после конфликта между иностранцами в Кудрово Ленинградской области, закончившегося стрельбой с тремя пострадавшими, сообщили в Telegram-канале СУ СК по региону. "Пятнадцатого июля 2023 года в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области между гражданами иностранного государства произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Один из них открыл стрельбу из неустановленного предмета, схожего с оружием", - информирует СУСК. В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что с места происшествия изъяты четыре гильзы, а также другие доказательства. По данным полиции, "31-летний гражданин сопредельного государства из предмета, похожего на пистолет, произвел четыре выстрела в своих трех соотечественников, 47, 26 и 23 лет, после чего с места происшествия скрылся", указывает главк МВД. В результате стрельбы пострадали трое, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу, один - в удовлетворительном. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. "Устанавливается местонахождение подозреваемого лица. На место происшествия направлен следователь отдела по расследованию особо важных дел", - сообщает пресс-служба СК.
https://ria.ru/20230628/skandal-1880952762.html
ленинградская область
всеволожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой

СК завел дело после стрельбы в Кудрово, где во время конфликта пострадали три иностранца

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. СК возбудил дело после конфликта между иностранцами в Кудрово Ленинградской области, закончившегося стрельбой с тремя пострадавшими, сообщили в Telegram-канале СУ СК по региону.
«
"Пятнадцатого июля 2023 года в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области между гражданами иностранного государства произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Один из них открыл стрельбу из неустановленного предмета, схожего с оружием", - информирует СУСК.
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что с места происшествия изъяты четыре гильзы, а также другие доказательства. По данным полиции, "31-летний гражданин сопредельного государства из предмета, похожего на пистолет, произвел четыре выстрела в своих трех соотечественников, 47, 26 и 23 лет, после чего с места происшествия скрылся", указывает главк МВД.
В результате стрельбы пострадали трое, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу, один - в удовлетворительном. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
"Устанавливается местонахождение подозреваемого лица. На место происшествия направлен следователь отдела по расследованию особо важных дел", - сообщает пресс-служба СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Скандал в коммуналке в Петербурге обернулся стрельбой и самоубийством
28 июня, 17:33
 
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала