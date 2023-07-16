https://ria.ru/20230716/strelba-1884453399.html

В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой

В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой - РИА Новости, 16.07.2023

В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой

СК возбудил дело после конфликта между иностранцами в Кудрово Ленинградской области, закончившегося стрельбой с тремя пострадавшими, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:57

2023-07-16T12:57

2023-07-16T12:57

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. СК возбудил дело после конфликта между иностранцами в Кудрово Ленинградской области, закончившегося стрельбой с тремя пострадавшими, сообщили в Telegram-канале СУ СК по региону. "Пятнадцатого июля 2023 года в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области между гражданами иностранного государства произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Один из них открыл стрельбу из неустановленного предмета, схожего с оружием", - информирует СУСК. В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что с места происшествия изъяты четыре гильзы, а также другие доказательства. По данным полиции, "31-летний гражданин сопредельного государства из предмета, похожего на пистолет, произвел четыре выстрела в своих трех соотечественников, 47, 26 и 23 лет, после чего с места происшествия скрылся", указывает главк МВД. В результате стрельбы пострадали трое, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу, один - в удовлетворительном. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. "Устанавливается местонахождение подозреваемого лица. На место происшествия направлен следователь отдела по расследованию особо важных дел", - сообщает пресс-служба СК.

https://ria.ru/20230628/skandal-1880952762.html

ленинградская область

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф)