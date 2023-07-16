https://ria.ru/20230716/strakh-1884425403.html

Немецкие журналисты раскрыли главный страх ВСУ

Немецкие журналисты раскрыли главный страх ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023

Немецкие журналисты раскрыли главный страх ВСУ

Российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ и вызывают у них страх, говорится в видеосюжете немецкого издания Der Spiegel. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T05:52

2023-07-16T05:52

2023-07-16T05:56

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

der spiegel

нато

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ и вызывают у них страх, говорится в видеосюжете немецкого издания Der Spiegel.Как отмечается в материале, обширные минные поля, установленные российскими военными, сделали "мучительным" украинское контрнаступление. Также ситуацию для киевских боевиков осложняют беспилотники, которые позволяют быстро определить направление атаки и подавить ее огнем.Кроме того, разминирование того или иного участка не избавляет украинских солдат от проблем, так как новые мины могут появиться "с воздуха" – благодаря современным российским системам дистанционного минирования.В сюжете указывается, что мощные минные поля и темпы собственного продвижения оказывают психологическое воздействие на ВСУ. "Солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин", - резюмирует Spiegel.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884421685.html

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884419565.html

киев

россия

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в мире, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, der spiegel, нато