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Немецкие журналисты раскрыли главный страх ВСУ
Немецкие журналисты раскрыли главный страх ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023
Немецкие журналисты раскрыли главный страх ВСУ
Российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ и вызывают у них страх, говорится в видеосюжете немецкого издания Der Spiegel. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T05:52
2023-07-16T05:52
2023-07-16T05:56
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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сергей шойгу
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der spiegel
нато
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ и вызывают у них страх, говорится в видеосюжете немецкого издания Der Spiegel.Как отмечается в материале, обширные минные поля, установленные российскими военными, сделали "мучительным" украинское контрнаступление. Также ситуацию для киевских боевиков осложняют беспилотники, которые позволяют быстро определить направление атаки и подавить ее огнем.Кроме того, разминирование того или иного участка не избавляет украинских солдат от проблем, так как новые мины могут появиться "с воздуха" – благодаря современным российским системам дистанционного минирования.В сюжете указывается, что мощные минные поля и темпы собственного продвижения оказывают психологическое воздействие на ВСУ. "Солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин", - резюмирует Spiegel.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884421685.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Der Spiegel, НАТО
Немецкие журналисты раскрыли главный страх ВСУ
Spiegel: минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ