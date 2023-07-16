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В США заявили о готовности к любому решению России по зерновой сделке - РИА Новости, 16.07.2023
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16:37 16.07.2023 (обновлено: 16:55 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/sdelka-1884472220.html
В США заявили о готовности к любому решению России по зерновой сделке
В США заявили о готовности к любому решению России по зерновой сделке - РИА Новости, 16.07.2023
В США заявили о готовности к любому решению России по зерновой сделке
США готовы к любому решению России по черноморской зерновой инициативе, плотно работают над этим вопросом с Украиной, заявил советник президента Соединенных... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:37
2023-07-16T16:55
сша
россия
украина
в мире
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США готовы к любому решению России по черноморской зерновой инициативе, плотно работают над этим вопросом с Украиной, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS."Возможно, что Россия выйдет из нее (черноморской зерновой инициативы - ред.), возможно, они продолжат… Мы готовы к любому сценарию, и мы работаем плотно над этим с украинцами", - заявил он.Салливан добавил, что по мнению США, выход России из соглашения обернется для Москвы "огромными дипломатическими издержками", но выбор остается за президентом РФ Владимиром Путиным.В субботу Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Президент РФ в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html
https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html
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сша, россия, украина, в мире, джейк салливан
США, Россия, Украина, В мире, Джейк Салливан
В США заявили о готовности к любому решению России по зерновой сделке

Советник президента Салливан: США готовы к любому решению России по зерновой сделке

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США готовы к любому решению России по черноморской зерновой инициативе, плотно работают над этим вопросом с Украиной, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
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"Возможно, что Россия выйдет из нее (черноморской зерновой инициативы - ред.), возможно, они продолжат… Мы готовы к любому сценарию, и мы работаем плотно над этим с украинцами", - заявил он.
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Салливан добавил, что по мнению США, выход России из соглашения обернется для Москвы "огромными дипломатическими издержками", но выбор остается за президентом РФ Владимиром Путиным.
В субботу Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Президент РФ в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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