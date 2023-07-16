https://ria.ru/20230716/sdelka-1884426901.html

Подсчитано, сколько Украина может потерять в случае разрыва зерновой сделки

Подсчитано, сколько Украина может потерять в случае разрыва зерновой сделки - РИА Новости, 16.07.2023

Подсчитано, сколько Украина может потерять в случае разрыва зерновой сделки

В случае разрыва зерновой сделки Киев лишится примерно полмиллиарда долларов в месяц, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ООН, а также украинских... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T07:04

2023-07-16T07:04

2023-07-16T09:09

украина

россия

турция

оон

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

зерновая сделка

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В случае разрыва зерновой сделки Киев лишится примерно полмиллиарда долларов в месяц, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ООН, а также украинских Минсельхоза и таможни. Так, с августа прошлого года по нынешний июнь Украина экспортировала 50,6 миллиона тонн зерна на 9,8 миллиарда долларов. Основная часть экспорта проходит через порты: за время действия сделки доля поставок через них составила 78 процентов, а в последние месяцы стабильно превышала 80 процентов. Остальное переправляется по железной дороге, автотранспортом и паромами. Из общего объема поставок украинского зерна на Черноморскую инициативу пришлось 55,5 процента, или 28,1 миллиона тонн. Остальной экспорт, скорее всего, идет в Евросоюз через дунайские порты Измаил, Усть-Дунайск и Рени, пояснил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Он отметил, что в этом же направлении растут и потоки железнодорожных составов с зерном. В денежном выражении экспорт зерна через порты составил 7,7 миллиарда долларов: через черноморские — на 5,5 миллиарда долларов, а через речные — на 2,2 миллиарда. Таким образом, если зерновую сделку не продлят, Украина будет терять до 500 миллионов долларов в месяц. Расчеты проводились по данным за август 2022 — июнь 2023 года на основе усредненной стоимости тонны зерна. Информация по стоимости зернового экспорта бралась с платформы ООН Comtrade и украинской таможни, его объему — из материалов Минсельхоза, по поставкам в рамках зерновой сделки — с сайта координационного центра Черноморской инициативы ООН. Зерновую сделку заключили в конце июля прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН. Она предусматривает два уровня: механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884421156.html

https://ria.ru/20230715/udobreniya-1884373930.html

украина

россия

турция

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украина, россия, турция, оон, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), зерновая сделка