У России нет причин продлевать зерновую сделку, считает профессор
Профессор ВШЭ Братерский: у Москвы нет весомых причин для продления зерновой сделки
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия может решить не продлевать зерновую сделку, весомых причин для участия Москвы в ней нет, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
В субботу президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
"Если будет принято итоговое решение о выходе из сделки, меня это не удивит. Лично я выступаю за то, что сделку со стороны России надо закрывать по двум причинам. Первая - она не работает, второе - надо начинать показывать решительность. На мой взгляд, вероятность того, что это случится, есть", - сказал Братерский в беседе с агентством.
По словам эксперта, есть несколько причин, по которым Россия могла бы продлить зерновую сделку. Одна из них - это возможность выведения Россельхозбанка вывести из-под санкций или подключение одной из его "дочек" к международной межбанковской системе SWIFT.
"Но мне эта причина тоже не кажется весомой, так как для России, конечно, было бы неплохо ослабить банковские санкции, но можно же платежи проводить через какой-нибудь не подсанкционный банк. Разговоры о том, что в мире наступит голод, неубедительны, так как большая часть зерна из Украины в развивающиеся страны не попала, а попала в Европу, создав неприятности для фермеров Польши и Болгарии. Ни одна из этих причин мне не кажется убедительной", - добавил эксперт.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.