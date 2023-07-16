https://ria.ru/20230716/sdelka-1884421156.html

У России нет причин продлевать зерновую сделку, считает профессор

У России нет причин продлевать зерновую сделку, считает профессор - РИА Новости, 16.07.2023

У России нет причин продлевать зерновую сделку, считает профессор

Россия может решить не продлевать зерновую сделку, весомых причин для участия Москвы в ней нет, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T02:24

2023-07-16T02:24

2023-07-16T02:24

россия

москва

украина

экономика

владимир путин

сирил рамафоса

дмитрий песков

россельхозбанк

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия может решить не продлевать зерновую сделку, весомых причин для участия Москвы в ней нет, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. В субботу президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. "Если будет принято итоговое решение о выходе из сделки, меня это не удивит. Лично я выступаю за то, что сделку со стороны России надо закрывать по двум причинам. Первая - она не работает, второе - надо начинать показывать решительность. На мой взгляд, вероятность того, что это случится, есть", - сказал Братерский в беседе с агентством. По словам эксперта, есть несколько причин, по которым Россия могла бы продлить зерновую сделку. Одна из них - это возможность выведения Россельхозбанка вывести из-под санкций или подключение одной из его "дочек" к международной межбанковской системе SWIFT. "Но мне эта причина тоже не кажется весомой, так как для России, конечно, было бы неплохо ослабить банковские санкции, но можно же платежи проводить через какой-нибудь не подсанкционный банк. Разговоры о том, что в мире наступит голод, неубедительны, так как большая часть зерна из Украины в развивающиеся страны не попала, а попала в Европу, создав неприятности для фермеров Польши и Болгарии. Ни одна из этих причин мне не кажется убедительной", - добавил эксперт. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884405642.html

https://ria.ru/20230715/udobreniya-1884373930.html

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россия, москва, украина, экономика, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, россельхозбанк, swift, оон