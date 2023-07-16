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Вопрос о личном участии Путина в саммите БРИКС еще решается, заявили в ЮАР - РИА Новости, 16.07.2023
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15:55 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/putin-1884468713.html
Вопрос о личном участии Путина в саммите БРИКС еще решается, заявили в ЮАР
Вопрос о личном участии Путина в саммите БРИКС еще решается, заявили в ЮАР - РИА Новости, 16.07.2023
Вопрос о личном участии Путина в саммите БРИКС еще решается, заявили в ЮАР
Власти ЮАР решают вопрос о личном участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, южноафриканское правительство способно... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:55
2023-07-16T15:55
в мире
юар
владимир путин
брикс
международный уголовный суд
африканский национальный конгресс
сирил рамафоса
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти ЮАР решают вопрос о личном участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, южноафриканское правительство способно "разобраться с этим вопросом", заявил генеральный секретарь правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула. "Правительство работает над вопросом, приедет ли президент России Владимир Путин лично на саммит БРИКС. Мы позволим правительству разобраться с этим вопросом и оставим его в надежных руках президента (Сирила Рамафосы)", - сказал Мбалула после заседания Национального исполнительного комитета АНК. Генеральный секретарь правящей южноафриканской партии отметил, что ЮАР является членом Международного уголовного суда (МУС) и должна понимать обязательства, которые на нее возлагаются. "Но правительство способно решить этот вопрос, и мы оставляем его в надежных руках", - добавил Мбалула. Ранее представитель вице-президента ЮАР заявил, что Рамафоса напрямую обсуждает связанные с МУС вопросы в преддверии саммита БРИКС с Путиным. Рамафоса ранее отмечал, что саммит БРИКС пройдет очно, а местные СМИ со ссылкой на главу Делового совета БРИКС Николау Ставроса сообщали, что на саммите ожидают глав всех пяти государств объединения. Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья призвал дождаться заявления главы страны по вопросу приглашения России на саммит БРИКС. Также вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил изданию Mail and Guardian, что Россия якобы отвергла предложение южноафриканских властей направить на саммит БРИКС главу МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Машатиле отметил, что о решении Рамафосы по вопросу приглашения России должно стать известно на этой неделе. ЮАР находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которой 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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юар
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в мире, юар, владимир путин, брикс, международный уголовный суд, африканский национальный конгресс, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, Владимир Путин, БРИКС, Международный уголовный суд, Африканский национальный конгресс, Сирил Рамафоса
Вопрос о личном участии Путина в саммите БРИКС еще решается, заявили в ЮАР

Генсек партии АНК Мбалула:: вопрос о приезде Путина на саммит БРИКС в ЮАР еще решается

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти ЮАР решают вопрос о личном участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, южноафриканское правительство способно "разобраться с этим вопросом", заявил генеральный секретарь правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула.
«
"Правительство работает над вопросом, приедет ли президент России Владимир Путин лично на саммит БРИКС. Мы позволим правительству разобраться с этим вопросом и оставим его в надежных руках президента (Сирила Рамафосы)", - сказал Мбалула после заседания Национального исполнительного комитета АНК.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
Генеральный секретарь правящей южноафриканской партии отметил, что ЮАР является членом Международного уголовного суда (МУС) и должна понимать обязательства, которые на нее возлагаются. "Но правительство способно решить этот вопрос, и мы оставляем его в надежных руках", - добавил Мбалула.
Ранее представитель вице-президента ЮАР заявил, что Рамафоса напрямую обсуждает связанные с МУС вопросы в преддверии саммита БРИКС с Путиным. Рамафоса ранее отмечал, что саммит БРИКС пройдет очно, а местные СМИ со ссылкой на главу Делового совета БРИКС Николау Ставроса сообщали, что на саммите ожидают глав всех пяти государств объединения. Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья призвал дождаться заявления главы страны по вопросу приглашения России на саммит БРИКС. Также вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил изданию Mail and Guardian, что Россия якобы отвергла предложение южноафриканских властей направить на саммит БРИКС главу МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Машатиле отметил, что о решении Рамафосы по вопросу приглашения России должно стать известно на этой неделе.
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на саммит БРИКС
14 июля, 12:37
ЮАР находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которой 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше
3 июня, 08:00
 
В миреЮАРВладимир ПутинБРИКСМеждународный уголовный судАфриканский национальный конгрессСирил Рамафоса
 
 
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