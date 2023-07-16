https://ria.ru/20230716/oruzhie-1883991711.html

"Пентагон растерян". Россия вооружает крупнейшую демократию мира

"Пентагон растерян". Россия вооружает крупнейшую демократию мира - РИА Новости, 16.07.2023

"Пентагон растерян". Россия вооружает крупнейшую демократию мира

Один из основных покупателей оружия в мире — Индия — наращивает активность на рынке. Вашингтон отчаянно стремится увеличить долю в оборонном импорте этой... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T08:00

2023-07-16T08:00

2023-07-16T08:01

индия

сша

россия

нарендра моди

виктория нуланд

борис писториус

пентагон

general electric

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Один из основных покупателей оружия в мире — Индия — наращивает активность на рынке. Вашингтон отчаянно стремится увеличить долю в оборонном импорте этой страны. Однако есть конкурент, которого американцы пока не в состоянии потеснить."Славное путешествие"Премьер-министр Нарендра Моди в конце июня совершил визит в Соединенные Штаты. По итогам заключили многомиллиардные контракты — в частности, договорились, что корпорация General Electric наладит в Индии производство двигателей для истребителей Tejas MK2.Одобрена продажа 31 разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 в различных модификациях — морских и сухопутных. Сборку и обслуживание дронов также планируют локализовать.Кроме оборонных контрактов, стороны подписали соглашения на поставку полупроводников, космической продукции, систем искусственного интеллекта.Моди назвал визит знаковым. "В эти три дня началось новое и славное совместное путешествие Индии и США", — подчеркнул он.Сделка укладывается в русло стратегии Вашингтона. США и другие страны Запада давно отговаривают Нью-Дели от импорта российского оружия. В частности, прошлой весной ради этого к Моди приехала помощник госсекретаря Виктория Нуланд.В июне 2023-го министр обороны Германии Борис Писториус во время турне по Азии заявил, что не заинтересован в столь тесном сотрудничестве Индии и России. "Поэтому надо подумать о том, что можно с этим сделать", — отметил он.Однако американские эксперты признают: это произойдет очень нескоро. Если вообще произойдет.Ситуация меняетсяМосква и Нью-Дели сблизились во время холодной войны. Тогда отношения между азиатской страной и США были натянутыми. Причины — индийская ядерная программа и тесные связи Америки с Пакистаном, с которым Индия конфликтовала.Конкурировать с американским оружием в то время могло только советское. С 1960-х СССР продавал партнеру едва ли не полную номенклатуру оборонных систем — от дизель-электрических подлодок до истребителей. Кроме того, индийцы учились в Союзе военному делу.А в 90-е Индия фактически спасла российскую оборонку от развала, загрузив многомиллиардными заказами. В "сытые" двухтысячные сотрудничество только укрепилось. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние 20 лет страна закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых 65 процентов — почти 39 миллиардов долларов — пришлось на российское.Среди действующих контрактов — поставки и (или) локализованное производство автоматов, танков, истребителей, подводных лодок. Крупнейшая сделка — передача пяти полковых комплектов С-400 "Триумф" на сумму около 5,5 миллиарда долларов. Общий портфель военных заказов — около 14 миллиардов долларов.Но в последние годы ситуация меняется. По данным SIPRI, доля России в индийском оборонном импорте хоть и остается самой высокой, но в период с 2017-го по 2022-й упала с 62 процентов до 45 процентов.Индия все чаще обращается к другим производителям. У Франции закупают истребители и подлодки, у Израиля — беспилотники. Возможен крупный заказ на субмарины немецкого производства.Конфликт на Украине осложнил поставки — Москва отдает приоритет собственной армии. А США с союзниками пытаются активно помешать торговать оружием с помощью санкций. В результате возникают проблемы с оплатой.В апреле сообщали, что Индия на год задержала транш на два миллиарда долларов. В свою очередь, клиент не смог вовремя получить запчасти для истребителей Су-30 МКИ и МиГ-29. Не переданы и два полковых комплекта С-400, отмечает Reuters. Хотя в российском МИД зимой уверяли, что все идет по графику.Однако еще до начала спецоперации на Украине, в январе 2022-го, Минобороны Индии задумалось об отказе от ряда крупных оборонных контрактов, в том числе — по российским вертолетам Ка-226, Ка-31 и противокорабельным ракетам класса Сlub ("Калибр-К")."Никогда не дают всего"Правда, под раздачу тогда попали не только соглашения с Москвой. Например, в Нью-Дели передумали покупать американские разведывательные самолеты Boeing P-8 Poseidon.Позже решили ввести поэтапный запрет на импорт 107 оборонных изделий — как российских, так и из третьих стран.Дело в том, что правительство Моди пытается переориентировать оборонную сферу на концепцию "Сделай в Индии". С 1960-х собственного ОПК в стране толком так и не создали.Поэтому все оружейные контракты, которые заключает Нью-Дели в последние годы, предполагают высокую или стопроцентную степень локализации. И если Россия, как правило, охотно идет навстречу — например, версию автомата Калашникова АК-203 вскоре будут полностью производить на месте, — то западные страны готовы к этому далеко не всегда. По словам чиновника в индийском Минобороны, США "никогда не дают всего", отмечает Reuters.Эксперт из Стэнфордского университета Арзан Тарапор считает, что на "большой отход от России" потребуется несколько десятилетий. Однако, по мнению аналитика Rand Corporation Дерека Гроссмана, даже если Индии когда-нибудь удастся значительно сократить связи с Москвой, Вашингтон все равно будет относиться с недоверием к оборонному партнерству с Нью-Дели."Из-за тесного сотрудничества Индии и России США всегда будут подозревать, что их системы каким-то образом окажутся полезными русским", — сказал Гроссман.В интервью Reuters еще один высокопоставленный офицер индийского Минобороны признал: закупки у Москвы действительно планируют сократить. Но первоочередная задача другая — в принципе устранить критическую зависимость от импорта.

https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html

https://ria.ru/20230628/tsirkon-1880748679.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

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