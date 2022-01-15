https://ria.ru/20220115/indiya-1767995639.html

Минобороны Индии может отменить ряд оборонных контрактов

Минобороны Индии может отменить ряд оборонных контрактов - РИА Новости, 15.01.2022

Минобороны Индии может отменить ряд оборонных контрактов

Минобороны Индии начало пересмотр ряда иностранных оборонных контрактов, в том числе на покупку американских разведывательных самолетов Boeing P-8 Poseidon,... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T15:29

2022-01-15T15:29

2022-01-15T15:29

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индия

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министерство обороны индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Минобороны Индии начало пересмотр ряда иностранных оборонных контрактов, в том числе на покупку американских разведывательных самолетов Boeing P-8 Poseidon, сообщает издание Republic World со ссылкой на источники."Министерство обороны приступило к рассмотрению импортных сделок в категории "Buy Global", которые полностью приобретаются у иностранных поставщиков. Ряд сделок был внесен министерством обороны в список для закрытия и отсрочки, и министерство обсуждает, могут ли они быть закрыты в пользу индийских поставщиков или разработчиков. Сделки по импорту, внесенные в этот список, включают системы противовоздушной обороны очень малой дальности, буксируемые артиллерийские орудия, ракеты класса "земля-воздух" вертикального запуска, корабельные беспилотные летательные системы, дополнительные самолеты наблюдения (Boeing) P-8I наряду с боевыми самолетами МиГ-29", - сообщили источники издания.Термин "Buy Global" означает закупку напрямую у иностранного производителя без участия индийской промышленности.Первый контракт на покупку восьми самолетов морской разведки Boeing P-8 Poseidon Индия подписала в январе 2009 года. В ноябре 2019 года Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку еще десяти подобных самолетов, к декабрю 2021 года в Индию было поставлено пять из них.Также в ходе прошедшего в пятницу заседания минобороны Индии отменило контракт на импорт ракет класса "земля-воздух" малой дальности и 14 вертолетов, при этом издание не указывает страну-производителя. Вместе с тем минобороны разрешило войскам заключить сделку по покупке ракет класса "воздух-земля" у Франции и капитальному ремонту российских вертолетов."Многомиллиардная сделка с Россией по вертолетам Ка-226, корабельным вертолетам Ка-31 и противокорабельным ракетам класса Сlub (Калибр-К - ред), скорее всего, будут отменены", - отмечает издание.Отмена иностранных контактов происходит на фоне внедрения новой политики правительства Индии в области оборонного производства и поощрения экспорта, направленной на укрепление оборонного производства внутри страны и дальнейшую поддержку экспорта в зарубежные страны.

https://ria.ru/20220115/rakety-1767981728.html

https://ria.ru/20220113/ucheniya-1767656292.html

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в мире, индия, франция, миг-29, boeing p-8 poseidon, министерство обороны индии, ка-31, россия