Минобороны Индии может отменить ряд оборонных контрактов
Минобороны Индии может отменить ряд оборонных контрактов, в том числе с США и Россией
Мечеть Джама Масджид в Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Минобороны Индии начало пересмотр ряда иностранных оборонных контрактов, в том числе на покупку американских разведывательных самолетов Boeing P-8 Poseidon, сообщает издание Republic World со ссылкой на источники.
"Министерство обороны приступило к рассмотрению импортных сделок в категории "Buy Global", которые полностью приобретаются у иностранных поставщиков. Ряд сделок был внесен министерством обороны в список для закрытия и отсрочки, и министерство обсуждает, могут ли они быть закрыты в пользу индийских поставщиков или разработчиков. Сделки по импорту, внесенные в этот список, включают системы противовоздушной обороны очень малой дальности, буксируемые артиллерийские орудия, ракеты класса "земля-воздух" вертикального запуска, корабельные беспилотные летательные системы, дополнительные самолеты наблюдения (Boeing) P-8I наряду с боевыми самолетами МиГ-29", - сообщили источники издания.
Термин "Buy Global" означает закупку напрямую у иностранного производителя без участия индийской промышленности.
Первый контракт на покупку восьми самолетов морской разведки Boeing P-8 Poseidon Индия подписала в январе 2009 года. В ноябре 2019 года Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку еще десяти подобных самолетов, к декабрю 2021 года в Индию было поставлено пять из них.
Также в ходе прошедшего в пятницу заседания минобороны Индии отменило контракт на импорт ракет класса "земля-воздух" малой дальности и 14 вертолетов, при этом издание не указывает страну-производителя. Вместе с тем минобороны разрешило войскам заключить сделку по покупке ракет класса "воздух-земля" у Франции и капитальному ремонту российских вертолетов.
Отмена иностранных контактов происходит на фоне внедрения новой политики правительства Индии в области оборонного производства и поощрения экспорта, направленной на укрепление оборонного производства внутри страны и дальнейшую поддержку экспорта в зарубежные страны.
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