Рейтинг@Mail.ru
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/s-400-1851611235.html
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России - РИА Новости, 13.02.2023
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России
Поставки российской продукции военного назначения в Индию идут по графику, это относится и к контракту на поставку российских комплексов С-400, заявил в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:36
2023-02-13T10:07
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
с-400 «триумф»
андрей руденко
индия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765789825_0:80:2500:1486_1920x0_80_0_0_8997ade11156df76dadc07a6d3aaf67c.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поставки российской продукции военного назначения в Индию идут по графику, это относится и к контракту на поставку российских комплексов С-400, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Что касается поставок продукции военного назначения в Индию, то эта работа ведется по графику и будет завершена в сроки, предусмотренные контрактными обязательствами сторон", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, когда планирует Россия завершить поставки комплексов С-400 Индии. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Ранее в феврале посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по контракту. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230213/putin-1851593816.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765789825_190:0:2413:1667_1920x0_80_0_0_15ca8acfd09b3d029ba356c9fd49d4ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), с-400 «триумф», андрей руденко, индия, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), С-400 «Триумф», Андрей Руденко, Индия, Россия
09:36 13.02.2023 (обновлено: 10:07 13.02.2023)
 
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России

Замглавы МИД Руденко: поставки российских комплексов С-400 в Индию идут по графику

© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в медиабанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Перейти в медиабанк
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поставки российской продукции военного назначения в Индию идут по графику, это относится и к контракту на поставку российских комплексов С-400, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Что касается поставок продукции военного назначения в Индию, то эта работа ведется по графику и будет завершена в сроки, предусмотренные контрактными обязательствами сторон", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, когда планирует Россия завершить поставки комплексов С-400 Индии.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.
Ранее в феврале посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по контракту.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
05:40
В МИД заявили, что России и Индии не нужно доказывать миру прочность связей
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)С-400 «Триумф»Андрей РуденкоИндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала