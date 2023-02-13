https://ria.ru/20230213/s-400-1851611235.html
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России - РИА Новости, 13.02.2023
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России
Поставки российской продукции военного назначения в Индию идут по графику, это относится и к контракту на поставку российских комплексов С-400, заявил в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:36
2023-02-13T09:36
2023-02-13T10:07
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
с-400 «триумф»
андрей руденко
индия
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поставки российской продукции военного назначения в Индию идут по графику, это относится и к контракту на поставку российских комплексов С-400, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Что касается поставок продукции военного назначения в Индию, то эта работа ведется по графику и будет завершена в сроки, предусмотренные контрактными обязательствами сторон", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, когда планирует Россия завершить поставки комплексов С-400 Индии. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Ранее в феврале посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по контракту. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230213/putin-1851593816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), с-400 «триумф», андрей руденко, индия, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), С-400 «Триумф», Андрей Руденко, Индия, Россия
09:36 13.02.2023 (обновлено: 10:07 13.02.2023)
Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России
Замглавы МИД Руденко: поставки российских комплексов С-400 в Индию идут по графику