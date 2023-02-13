https://ria.ru/20230213/s-400-1851611235.html

Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России

Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России - РИА Новости, 13.02.2023

Поставки С-400 в Индию идут по графику, сообщили в МИД России

Поставки российской продукции военного назначения в Индию идут по графику, это относится и к контракту на поставку российских комплексов С-400, заявил в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:36

2023-02-13T09:36

2023-02-13T10:07

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

с-400 «триумф»

андрей руденко

индия

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поставки российской продукции военного назначения в Индию идут по графику, это относится и к контракту на поставку российских комплексов С-400, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Что касается поставок продукции военного назначения в Индию, то эта работа ведется по графику и будет завершена в сроки, предусмотренные контрактными обязательствами сторон", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, когда планирует Россия завершить поставки комплексов С-400 Индии. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Ранее в феврале посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по контракту. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230213/putin-1851593816.html

индия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), с-400 «триумф», андрей руденко, индия, россия