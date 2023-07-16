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Эритрея выразила надежду на участие российских компаний в разведке нефти - РИА Новости, 16.07.2023
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09:23 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/neft-1884433640.html
Эритрея выразила надежду на участие российских компаний в разведке нефти
Эритрея выразила надежду на участие российских компаний в разведке нефти - РИА Новости, 16.07.2023
Эритрея выразила надежду на участие российских компаний в разведке нефти
Эритрея надеется, что российские компании примут участие в разведке нефти в стране, заявил РИА Новости посол республики в России Петрос Цеггай. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:23
2023-07-16T09:23
эритрея
россия
петрос цеггай (посол эритреи в россии )
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Эритрея надеется, что российские компании примут участие в разведке нефти в стране, заявил РИА Новости посол республики в России Петрос Цеггай. Он подчеркнул, что до сих пор объемы запасов нефти в Эритрее полностью не изучены, "необходимо проводить углубленные научно-изыскательские работы". "Мы надеемся, что российские компании будут рады оказать определенное содействие в проработке этого вопроса, особенно после визитов (главы МИД РФ Сергея) Лаврова в Асмэру и президента Эритреи (Исайяса Афеворки) в Москву", - сказал Цеггай. По его словам, "на текущий момент предметных дискуссий еще не ведется". "…Но мы все же надеемся на старт работ по этому вектору двусторонних отношений в ближайшее время", - отметил дипломат, отвечая на вопрос агентства, проявляют ли российские бизнесмены заинтересованность в разведке нефти в стране.
https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html
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эритрея, россия, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), в мире
Эритрея, Россия, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России ), В мире
Эритрея выразила надежду на участие российских компаний в разведке нефти

Посол Цеггай: Эритрея надеется, что российские компании примут участие в разведке нефти

© Fotolia / EdelweissДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Fotolia / Edelweiss
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Эритрея надеется, что российские компании примут участие в разведке нефти в стране, заявил РИА Новости посол республики в России Петрос Цеггай.
Он подчеркнул, что до сих пор объемы запасов нефти в Эритрее полностью не изучены, "необходимо проводить углубленные научно-изыскательские работы".
«
"Мы надеемся, что российские компании будут рады оказать определенное содействие в проработке этого вопроса, особенно после визитов (главы МИД РФ Сергея) Лаврова в Асмэру и президента Эритреи (Исайяса Афеворки) в Москву", - сказал Цеггай.
По его словам, "на текущий момент предметных дискуссий еще не ведется".
"…Но мы все же надеемся на старт работ по этому вектору двусторонних отношений в ближайшее время", - отметил дипломат, отвечая на вопрос агентства, проявляют ли российские бизнесмены заинтересованность в разведке нефти в стране.
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