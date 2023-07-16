https://ria.ru/20230716/neft-1884433640.html

Эритрея выразила надежду на участие российских компаний в разведке нефти

Эритрея выразила надежду на участие российских компаний в разведке нефти - РИА Новости, 16.07.2023

Эритрея выразила надежду на участие российских компаний в разведке нефти

Эритрея надеется, что российские компании примут участие в разведке нефти в стране, заявил РИА Новости посол республики в России Петрос Цеггай. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:23

2023-07-16T09:23

2023-07-16T09:23

эритрея

россия

петрос цеггай (посол эритреи в россии )

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91171/97/911719739_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0fa59d387f183c4c5b945a2855d2743f.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Эритрея надеется, что российские компании примут участие в разведке нефти в стране, заявил РИА Новости посол республики в России Петрос Цеггай. Он подчеркнул, что до сих пор объемы запасов нефти в Эритрее полностью не изучены, "необходимо проводить углубленные научно-изыскательские работы". "Мы надеемся, что российские компании будут рады оказать определенное содействие в проработке этого вопроса, особенно после визитов (главы МИД РФ Сергея) Лаврова в Асмэру и президента Эритреи (Исайяса Афеворки) в Москву", - сказал Цеггай. По его словам, "на текущий момент предметных дискуссий еще не ведется". "…Но мы все же надеемся на старт работ по этому вектору двусторонних отношений в ближайшее время", - отметил дипломат, отвечая на вопрос агентства, проявляют ли российские бизнесмены заинтересованность в разведке нефти в стране.

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

эритрея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эритрея, россия, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), в мире