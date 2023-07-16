https://ria.ru/20230716/nato-1884437601.html

СМИ назвали причину, по которой США не пустили Украину в НАТО

СМИ назвали причину, по которой США не пустили Украину в НАТО - РИА Новости, 16.07.2023

СМИ назвали причину, по которой США не пустили Украину в НАТО

США, не приняв Украину в НАТО, показали, что они одновременно остерегаются России и пытаются увеличить свое преимущество за счет затягивания конфликта, пишет... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:18

2023-07-16T10:18

2023-07-16T10:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

нато

евросоюз

g7

турция

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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. США, не приняв Украину в НАТО, показали, что они одновременно остерегаются России и пытаются увеличить свое преимущество за счет затягивания конфликта, пишет турецкая газета Sabah. Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ. "В то время как число членов Европейского Союза (ЕС) остается на уровне 28, число членов НАТО, возглавляемой США, возросло до 31. С учетом присоединения Швеции и Украины это число достигнет 33. Другими словами, в НАТО, американском альянсе, состоит больше европейских стран, чем в ЕС, собственном европейском альянсе. Это означает, что ЕС будет все больше и больше зависеть от НАТО в новой холодной войне, начавшейся с украинского кризиса. Россия - страна, которая больше всех выигрывает от реструктуризации НАТО. Это связано с тем, что Россия подрывает стратегические концепции НАТО - сдерживание и оборону, которые являются ее краеугольными камнями", - пишет издание. Как указывается в статье, "не дав Украине членство в альянсе, США показали, что они одновременно остерегаются России и пытаются увеличить свое преимущество", затягивая конфликт. "Исчерпав запасы артиллерийских снарядов и боеприпасов, США, несмотря на возражения некоторых союзников, решили отправить на Украину кассетные бомбы, которые классифицируются как "военное преступление", только для того, чтобы углубить кризис", - полагает автор статьи. Он отмечает, что по сути Турция, действующая в соответствии с собственными интересами, увеличивает свои стратегические выгоды, поддерживая отношения с обеими сторонами. "В этом мы еще раз убедились на последнем саммите НАТО. Благодаря этой новой стратегической автономии Турция становится центром притяжения как в своем регионе, так и на мировой арене, создавая тем самым новые балансы", - добавляется в статье. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230716/nato-1884435255.html

https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884423768.html

https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, нато, евросоюз, g7, турция