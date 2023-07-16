В канцелярии Эрдогана объяснили, почему поддерживают расширение НАТО
Канцелярия Эрдогана заявила о поддержке Турцией расширения НАТО ради стабильности мира
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО. Архивное фото
СТАМБУЛ, 16 июл - РИА Новости. Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы обеспечить стабильность, говорится в статье главы управления по связям администрации турецкого президента Фахреттина Алтуна в журнале Middle East Eye.
"Турция никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира. Во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий, Турция активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО", - пишет Алтун.
По его словам, Анкара продолжит быть критически важным партнером и надежным союзником в новых инициативах НАТО.
"Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность", - заявил Алтун.
Турция пока не одобрила членство Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил ранее представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Президент Турции Тайип Эрдоган 10 июля накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы до октября, но Комитет по иностранным делам парламента не уйдет в отпуск на фоне возможного рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.