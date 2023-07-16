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Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску
Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску - РИА Новости, 16.07.2023
Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску
Целью удара украинских войск по Луганску стал склад, где хранился в том числе аммонит, используемый для подрывов горных пород во время шахтных работ, сообщил... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:28
2023-07-16T15:28
2023-07-16T15:30
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Целью удара украинских войск по Луганску стал склад, где хранился в том числе аммонит, используемый для подрывов горных пород во время шахтных работ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Утром в воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил о серии громких взрывов в Луганске. Марочко тогда отмечал, что украинские силовики могли применить при обстреле южной окраины Луганска дальнобойные кассетные боеприпасы. "Прилёт был по так называемому "динамитному складу", который находится за посёлком Юбилейный города Луганска. Там есть шахта "Мащинская" и недалеко от неё находится склад с аммонитом, который используется в угледобывающей промышленности. Скорее всего противник использовал новый тип боеприпасов", - сказал агентству Марочко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганск, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску
Военный эксперт Марочко: целью удара ВСУ по Луганску стал склад со взрывчаткой для шахты