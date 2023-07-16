https://ria.ru/20230716/lugansk-1884466214.html

Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску

Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску - РИА Новости, 16.07.2023

Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску

Целью удара украинских войск по Луганску стал склад, где хранился в том числе аммонит, используемый для подрывов горных пород во время шахтных работ, сообщил... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T15:28

2023-07-16T15:28

2023-07-16T15:30

специальная военная операция на украине

происшествия

луганск

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Целью удара украинских войск по Луганску стал склад, где хранился в том числе аммонит, используемый для подрывов горных пород во время шахтных работ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Утром в воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил о серии громких взрывов в Луганске. Марочко тогда отмечал, что украинские силовики могли применить при обстреле южной окраины Луганска дальнобойные кассетные боеприпасы. "Прилёт был по так называемому "динамитному складу", который находится за посёлком Юбилейный города Луганска. Там есть шахта "Мащинская" и недалеко от неё находится склад с аммонитом, который используется в угледобывающей промышленности. Скорее всего противник использовал новый тип боеприпасов", - сказал агентству Марочко.

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганск, луганская народная республика, андрей марочко