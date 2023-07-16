Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 16.07.2023 (обновлено: 15:30 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/lugansk-1884466214.html
Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску
Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску - РИА Новости, 16.07.2023
Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску
Целью удара украинских войск по Луганску стал склад, где хранился в том числе аммонит, используемый для подрывов горных пород во время шахтных работ, сообщил... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:28
2023-07-16T15:30
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
луганская народная республика
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878757426_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_6988fd47f5c784515cac14d7084da56e.jpg
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Целью удара украинских войск по Луганску стал склад, где хранился в том числе аммонит, используемый для подрывов горных пород во время шахтных работ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Утром в воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил о серии громких взрывов в Луганске. Марочко тогда отмечал, что украинские силовики могли применить при обстреле южной окраины Луганска дальнобойные кассетные боеприпасы. "Прилёт был по так называемому "динамитному складу", который находится за посёлком Юбилейный города Луганска. Там есть шахта "Мащинская" и недалеко от неё находится склад с аммонитом, который используется в угледобывающей промышленности. Скорее всего противник использовал новый тип боеприпасов", - сказал агентству Марочко.
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878757426_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_7b52bcf4ce732b71812b700e614ba865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганск, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Военный эксперт назвал цель удара украинских войск по Луганску

Военный эксперт Марочко: целью удара ВСУ по Луганску стал склад со взрывчаткой для шахты

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание областной администрации в Луганске
Здание областной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание областной администрации в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Целью удара украинских войск по Луганску стал склад, где хранился в том числе аммонит, используемый для подрывов горных пород во время шахтных работ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Утром в воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил о серии громких взрывов в Луганске. Марочко тогда отмечал, что украинские силовики могли применить при обстреле южной окраины Луганска дальнобойные кассетные боеприпасы.
«
"Прилёт был по так называемому "динамитному складу", который находится за посёлком Юбилейный города Луганска. Там есть шахта "Мащинская" и недалеко от неё находится склад с аммонитом, который используется в угледобывающей промышленности. Скорее всего противник использовал новый тип боеприпасов", - сказал агентству Марочко.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала