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В Москве запустили в оборот купюры в пять и десять рублей - РИА Новости, 17.07.2023
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21:53 16.07.2023 (обновлено: 10:19 17.07.2023)
https://ria.ru/20230716/kupyury-1884500499.html
В Москве запустили в оборот купюры в пять и десять рублей
В Москве запустили в оборот купюры в пять и десять рублей - РИА Новости, 17.07.2023
В Москве запустили в оборот купюры в пять и десять рублей
В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье поступили купюры номиналом в пять и десять рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-16T21:53
2023-07-17T10:19
экономика
технологии
москва
московская область (подмосковье)
сергей белов
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье поступили купюры номиналом в пять и десять рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."В ближайшее время мы ожидаем дополнительные партии, после чего новые банкноты будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена", — уточнили в Сбербанке.В марте ЦБ возобновил печать десятирублевой и пятирублевой купюр, в некоторые регионы их завезли еще в прошлом году. Этим летом в обороте также появится модернизированная банкнота номиналом в сто рублей. Обновленные тысяча и пять тысяч рублей выпустят в обращение в течение года, 500 рублей — в 2024 году, а 50 рублей — в 2025 году.Как отмечал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов, изначально решение заменить десятирублевую и пятирублевую банкноты пришло из-за их быстрого износа. Тем не менее чеканка металлических рублей оказалась затратной, признал он.Сейчас, по словам зампреда, появилась возможность лакировать купюры для увеличения срока их службы на 30 процентов, поэтому регулятор счел целесообразным возобновить выпуск десятирублевых и пятирублевых банкнот.
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экономика, технологии, москва, московская область (подмосковье), сергей белов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Белов, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Москве запустили в оборот купюры в пять и десять рублей

Ъ: в кассовые центры Сбербанка в Москве и Подмосковье поступили купюры в 5 и 10 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье поступили купюры номиналом в пять и десять рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
«
"В ближайшее время мы ожидаем дополнительные партии, после чего новые банкноты будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена", — уточнили в Сбербанке.
В марте ЦБ возобновил печать десятирублевой и пятирублевой купюр, в некоторые регионы их завезли еще в прошлом году. Этим летом в обороте также появится модернизированная банкнота номиналом в сто рублей. Обновленные тысяча и пять тысяч рублей выпустят в обращение в течение года, 500 рублей — в 2024 году, а 50 рублей — в 2025 году.
Как отмечал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов, изначально решение заменить десятирублевую и пятирублевую банкноты пришло из-за их быстрого износа. Тем не менее чеканка металлических рублей оказалась затратной, признал он.
Сейчас, по словам зампреда, появилась возможность лакировать купюры для увеличения срока их службы на 30 процентов, поэтому регулятор счел целесообразным возобновить выпуск десятирублевых и пятирублевых банкнот.
Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил неделю назад, и вот уже банкноты запустили в печать.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве

Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил неделю назад, и вот уже банкноты запустили в печать.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

Производство новых 100-рублевых купюр на фабрике Гознак

На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве

На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.

Печатница в процессе производства новых 100-рублевых денежных купюра на фабрике АО Гознак в Москве

Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.

Сотрудник выполняет поэкземплярный контроль новых 100-рублевых денежных купюра на фабрике АО Гознак в Москве

Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве

Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.

Банкноты номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве

"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.

Сотрудник укладывает листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве

Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.

Упаковка банкнот номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве

Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.

Запечатанные упаковки банкнот номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве

ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил неделю назад, и вот уже банкноты запустили в печать.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
1 из 10

На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
2 из 10

На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
9 из 10

ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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