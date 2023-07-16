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В Москве запустили в оборот купюры в пять и десять рублей

В Москве запустили в оборот купюры в пять и десять рублей - РИА Новости, 17.07.2023

В Москве запустили в оборот купюры в пять и десять рублей

В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье поступили купюры номиналом в пять и десять рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-16T21:53

2023-07-16T21:53

2023-07-17T10:19

экономика

технологии

москва

московская область (подмосковье)

сергей белов

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье поступили купюры номиналом в пять и десять рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."В ближайшее время мы ожидаем дополнительные партии, после чего новые банкноты будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена", — уточнили в Сбербанке.В марте ЦБ возобновил печать десятирублевой и пятирублевой купюр, в некоторые регионы их завезли еще в прошлом году. Этим летом в обороте также появится модернизированная банкнота номиналом в сто рублей. Обновленные тысяча и пять тысяч рублей выпустят в обращение в течение года, 500 рублей — в 2024 году, а 50 рублей — в 2025 году.Как отмечал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов, изначально решение заменить десятирублевую и пятирублевую банкноты пришло из-за их быстрого износа. Тем не менее чеканка металлических рублей оказалась затратной, признал он.Сейчас, по словам зампреда, появилась возможность лакировать купюры для увеличения срока их службы на 30 процентов, поэтому регулятор счел целесообразным возобновить выпуск десятирублевых и пятирублевых банкнот.

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экономика, технологии, москва, московская область (подмосковье), сергей белов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)