https://ria.ru/20220706/storublevka-1800726727.html

Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей

Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей - РИА Новости, 06.07.2022

Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей

В России вскоре появятся модернизированные денежные банкноты. Первыми обновят сторублевки, над дизайном которых больше года трудились художники Банка России и... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:58

2022-07-06T16:58

2022-07-06T19:28

фото

гознак

центральный банк рф (цб рф)

деньги

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В России вскоре появятся модернизированные денежные банкноты. Первыми обновят сторублевки, над дизайном которых больше года трудились художники Банка России и Гознака. Как изготавливают купюры, смотрите в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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