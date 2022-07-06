Рейтинг@Mail.ru
Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/storublevka-1800726727.html
Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей
Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей - РИА Новости, 06.07.2022
Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей
В России вскоре появятся модернизированные денежные банкноты. Первыми обновят сторублевки, над дизайном которых больше года трудились художники Банка России и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:58
2022-07-06T19:28
фото
гознак
центральный банк рф (цб рф)
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800719604_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_200ca2c8741b853c0f5c120a48c4e734.jpg
В России вскоре появятся модернизированные денежные банкноты. Первыми обновят сторублевки, над дизайном которых больше года трудились художники Банка России и Гознака. Как изготавливают купюры, смотрите в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800719604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b015515f21975c6fb357db287196360e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, гознак, центральный банк рф (цб рф), деньги
16:58 06.07.2022 (обновлено: 19:28 06.07.2022)
 

Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей

Читать ria.ru в
В России вскоре появятся модернизированные денежные банкноты. Первыми обновят сторублевки, над дизайном которых больше года трудились художники Банка России и Гознака. Как изготавливают купюры, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил в конце июня, и вот уже банкноты запустили в печать.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве
1 из 10

Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил в конце июня, и вот уже банкноты запустили в печать.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

Производство новых 100-рублевых купюр на фабрике Гознак
2 из 10

На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве
3 из 10

На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.

Печатница в процессе производства новых 100-рублевых денежных купюра на фабрике АО Гознак в Москве
4 из 10

Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.

Сотрудник выполняет поэкземплярный контроль новых 100-рублевых денежных купюра на фабрике АО Гознак в Москве
5 из 10

Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве
6 из 10

Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.

Банкноты номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве
7 из 10

"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.

Сотрудник укладывает листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве
8 из 10

Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.

Упаковка банкнот номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве
9 из 10

Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.

Запечатанные упаковки банкнот номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве
10 из 10

ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
 
ФотоГознакЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Деньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала