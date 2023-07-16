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У ВСУ нет необходимых вооружений для успешного наступления, заявили в США - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/kontrnastuplenie-1884495664.html
У ВСУ нет необходимых вооружений для успешного наступления, заявили в США
У ВСУ нет необходимых вооружений для успешного наступления, заявили в США - РИА Новости, 16.07.2023
У ВСУ нет необходимых вооружений для успешного наступления, заявили в США
Украина не располагает необходимыми вооружениями для успеха в контрнаступлении, заявил в интервью председатель комитета по иностранным делам Палаты... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:48
2023-07-16T20:48
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
майкл маккол
нато
конгресс сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Украина не располагает необходимыми вооружениями для успеха в контрнаступлении, заявил в интервью председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас). "У них (украинцев - ред.) нет того, что нужно для победы в этом контрнаступлении", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News. Маккол отметил, что США следовало еще год назад передавать Украине те оружия, которые поставляются только сейчас. В частности, он указал на отсутствие у ВСУ истребителей F-16, до сих пор не начавшееся обучение украинских пилотов их использованию, а также на отсутствие решения о поставке Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. "Им (украинцам - ред.) нужны орудия дальнего радиуса, чтобы бить по складам, энергетике, логистическим линиям поставок, у них этого нет", - подчеркнул конгрессмен. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ ранее начали признавать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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украина, россия, сергей лавров, майкл маккол, нато, конгресс сша, вооруженные силы украины, сергей шойгу, киев, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, Майкл Маккол, НАТО, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Киев, F-16, В мире
У ВСУ нет необходимых вооружений для успешного наступления, заявили в США

Конгрессмен Маккол: у Украины нет необходимых вооружений для успешного контрнаступления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Украина не располагает необходимыми вооружениями для успеха в контрнаступлении, заявил в интервью председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).
"У них (украинцев - ред.) нет того, что нужно для победы в этом контрнаступлении", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News.
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30 июня, 08:00
Маккол отметил, что США следовало еще год назад передавать Украине те оружия, которые поставляются только сейчас.
В частности, он указал на отсутствие у ВСУ истребителей F-16, до сих пор не начавшееся обучение украинских пилотов их использованию, а также на отсутствие решения о поставке Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.
"Им (украинцам - ред.) нужны орудия дальнего радиуса, чтобы бить по складам, энергетике, логистическим линиям поставок, у них этого нет", - подчеркнул конгрессмен.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Западные СМИ ранее начали признавать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
"После нас хоть потоп": Киев виляет Вашингтоном?
8 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЛавровМайкл МакколНАТОКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуКиевF-16В мире
 
 
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