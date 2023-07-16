https://ria.ru/20230716/kolizey-1884563338.html

Очередной турист поцарапал римский Колизей

Очередной турист поцарапал римский Колизей - РИА Новости, 17.07.2023

Очередной турист поцарапал римский Колизей

Очередной акт вандализма совершён в отношении римского Колизея, в субботу вечером карабинеры задержали 17-летнего туриста из Германии, царапавшего стену... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-16T15:21

2023-07-16T15:21

2023-07-17T11:23

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РИМ, 16 июл – РИА Новости. Очередной акт вандализма совершён в отношении римского Колизея, в субботу вечером карабинеры задержали 17-летнего туриста из Германии, царапавшего стену всемирно известного памятника, передаёт газета il Messaggero. Подросток, как отмечается, находился в сопровождении преподавателя. В момент задержания он царапал одну из стен амфитеатра Флавиев. Речь идет об уже третьем акте вандализма в отношении достопримечательности менее чем за месяц. В пятницу 17-летняя туристка из Швейцарии была задержана карабинерами после того, как пыталась нацарапать на Колизее свои инициалы. Выходку девушки запечатлел один из местных гидов, который и оповестил правоохранителей. Туристка находилась в Италии на каникулах с семьей. После задержания в отношении нее открыто судопроизводство по статье о вандализме. Подобные преступления в Италии караются штрафом до 15 тысяч евро, а максимальным наказанием может стать тюремное заключение на срок до пяти лет. В конце июня волну возмущения вызвал поступок туриста из Великобритании, который нацарапал на Колизее своё имя и своей девушки. Затем он написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, где сообщил, что узнал о том, насколько Колизей древний, только после происшествия.

https://ria.ru/20230627/zaprety-1880412249.html

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новости - туризм, италия, туризм, вандализм