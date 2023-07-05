https://ria.ru/20230705/kolizey-1882314078.html

Испортивший стену Колизея турист заявил, что не знал о древности памятника

Испортивший стену Колизея турист заявил, что не знал о древности памятника - РИА Новости, 05.07.2023

Испортивший стену Колизея турист заявил, что не знал о древности памятника

Британский турист, который нацарапал свое имя и имя своей девушки на стене римского Колизея, написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, сообщив, что... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:18

2023-07-05T11:18

2023-07-05T11:23

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РИМ, 5 июл - РИА Новости. Британский турист, который нацарапал свое имя и имя своей девушки на стене римского Колизея, написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, сообщив, что узнал о том, насколько этот памятник архитектуры древний, только после происшествия. "С глубочайшим смущением признаюсь, что я узнал о древности памятника только после того, что, к сожалению, произошло", - приводит его письмо столичная газета il Messaggero. В конце июня на популярном развлекательном портале Reddit появилось видео, на котором был запечатлен молодой мужчина, при помощи связки ключей "выгравировавший" надпись Ivan+Hayley 23 на кирпичной стене античного амфитеатра Флавиев. Хулиганом оказался житель Великобритании болгарского происхождения Иван Данаилов. В соответствии с итальянским законодательством ему грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, максимальным наказанием может стать заключение на срок от двух до пяти лет. "Осознавая всю серьезность совершенного поступка, в этих строках я хотел бы принести самые искренние извинения итальянцам и всему миру за ущерб, причиненный имуществу, которое, по сути, является наследием всего человечества", - написал 31-летний мужчина. Прокуратура Рима проводит в отношении вандала расследование по обвинению в нанесении ущерб культурной ценности. После совершения хулиганского поступка Данаилов вернулся в Великобританию, где его и нашли итальянские карабинеры. Действия вандала вызвали широкое возмущение в итальянских СМИ и политических кругах. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обвинил туриста в вопиющей невоспитанности и призвал строго его наказать. Строительство Колизея, вмещавшего более 50 тысяч человек, велось на протяжении восьми лет во времена римских императоров династии Флавиев. Самый большой амфитеатр античного мира начали возводить в 72 году при императоре Веспасиане, в 80 году он был освящен императором Титом. В Древнем Риме амфитеатр Флавиев использовался для организации увеселительных зрелищ, в том числе для проведения знаменитых гладиаторских боев. В 2022 году этот памятник истории и культуры посетили около семи миллионов человек.

https://ria.ru/20230703/rim-1881962026.html

https://ria.ru/20230528/venetsiya-1874659520.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, рим, новости - туризм