https://ria.ru/20230716/kino-1858000030.html

Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"

Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша" - РИА Новости, 16.07.2023

Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"

Киножурнал "Ералаш" открыл для советских и российских зрителей много талантливых детей-актеров. Некоторые сегодня — мегазвезды, у других судьба сложилась иначе. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T08:00

2023-07-16T08:00

2023-07-16T08:02

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Киножурнал "Ералаш" открыл для советских и российских зрителей много талантливых детей-актеров. Некоторые сегодня — мегазвезды, у других судьба сложилась иначе. Истории юных артистов — в материале РИА Новости. Алексей Фомкин: медные трубы и огоньВсе начиналось как в сказке — мальчик из неблагополучной семьи случайно попал в "Ералаш". Необычная внешность, харизма и талант помогли Алексею создать множество ярких персонажей. Именно поэтому режиссеры больших картин его заметили. Широкой детской (и не только) аудитории Советского Союза Фомкин известен по роли Коли Герасимова из фильма "Гостья из будущего". Казалось, это новая звезда и впереди у артиста большие работы на экране. Не получилось, хотя попытки были. Алексей хотел стать профессиональным актером, но из-за плохих оценок в аттестате не поступил в институт. Отслужил в армии, и удача снова улыбнулась: его взяли во МХАТ имени М. Горького — даже без диплома. Через три месяца Фомкина уволили за систематические прогулы — между сценой и алкоголем он неизменно выбирал второе. После ухода из театра Алексей некоторое время работал маляром, потом перебрался во Владимирскую область, жил в пустующем доме в деревне. Во Владимире встретил будущую супругу и переехал к ней в город. Трагедия произошла 22 февраля 1996 года. Фомкин с женой был у друзей, в разгар вечеринки квартира загорелась. Все, кроме бывшей звезды киножурнала, спаслись. Его похоронили в деревне Улыбашево под Владимиром. На небольшом кладбище есть указатель: "К актеру Алексею Фомкину (Коля Герасимов из к/ф "Гостья из будущего")". Вера Иванко: трагедия или умыселВеру Иванко на кастинг в "Ералаш" привели родители. С 2002-го она снялась в нескольких выпусках, получала эпизодические и даже главные роли на большом экране — к двадцати годам их насчитывалось уже шестнадцать. После окончания школы в 2011-м Вера поступила во ВГИК. Все складывалось хорошо: путь в актерскую профессию проложен, дело за дипломом. Но в 2013-м, когда Вера шла на репетицию в институт, ее сбил поезд. Девушка жила недалеко от железной дороги и часто переходила пути между станцией Кунцево и платформой Рабочий Поселок.Возбудили уголовное дело, однако, как писали СМИ, следователи не смогли установить даже время смерти. Неясно также, почему Вера не заметила приближающийся поезд. Михаил Казаков: трагичное падениеВторогодник Полежайкин, влюбленный в гениальную Галину Сергеевну, — роль в "Папиных дочках" сделала Михаила Казакова звездой. В культовом ситкоме он снимался уже после "Ералаша". Известность не уберегла артиста от беды. Несколько ударов ножом и летальный исход — Михаилу было 16, когда в прессе появились заголовки о том, что он убил человека. Вокруг истории много слухов, что правда, а что вымысел, не узнать. По одной из версий, всплывавших в СМИ, он якобы заступился за знакомую — на нее набросился бывший возлюбленный. Дело переквалифицировали в превышение самообороны и закрыли по примирению сторон. Казаков получил экономическое образование, из кино ушел в бизнес. В 2020-м — вновь несчастье: пытаясь найти удачный ракурс для фото, он упал с высоты пятого этажа. Травмы были очень тяжелые, потребовалось дорогостоящее и длительное лечение. Александр Головин: сердцеед, а не актерДо "Ералаша" Головин успел сняться в клипе на песню "Три слова" Найка Борзова. После киножурнала его карьера набирала обороты. "Папины дочки", "Кремлевские курсанты", "В спорте только девушка", франшиза "Елки" и, конечно же, "Кадетство" — Александр сыграл во многих успешных проектах. Однако о личной жизни артиста иногда говорят больше, чем о профессиональных достижениях.В 2018-м телезрители следили за ток-шоу — Светлана Белогурова рассказала на всю страну, что родила от актера дочь. И на следующий год доказала отцовство через суд. Недавно, 13 июля, Головин женился на актрисе Александре Поповой. Владимир Сычев: мог пропасть, но вернулся в киноАктерская карьера Владимира Сычева началась случайно — мальчика заметили на улице и пригласили на пробы. Роль он тогда не получил. Но вскоре его позвали сниматься в "Ералаше". Так начинающий артист стал знаменит. После школы Сычев поступил в ГИТИС, окончил институт в 1993-м. Правда, о съемках пришлось забыть: девяностые годы были тяжелым временем для кинематографа. Часто в таких историях появляются алкоголь, наркотики и трагическая кончина. Сычев разрушил этот стереотип: занялся бизнесом, причем в целом успешно. А спустя много лет не просто вернулся в профессию — стал еще более знаменитым, чем в детстве. В 2013-м стартовал сериал "Физрук", где Сычев снимался вместе с Дмитрием Нагиевым. Теперь на экранах артист появляется часто, сыграл в десятках фильмов. А еще попробовал силы в озвучании — его голосом говорит, к примеру, Колобок в анимации "Кощей. Похититель невест".

https://ria.ru/20230220/pelttser-1853146895.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, "ералаш" (киножурнал), кино и сериалы, слухи, дети