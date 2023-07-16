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В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 16.07.2023
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20:10 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/karabakh-1884493250.html
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 16.07.2023
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:10
2023-07-16T20:10
в мире
россия
нагорный карабах
москва
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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в мире, россия, нагорный карабах, москва, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Москва, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

Минобороны: в зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В миреРоссияНагорный КарабахМоскваСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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