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Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/ges-1884437081.html
Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо
Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо - РИА Новости, 16.07.2023
Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо
Каховская ГЭС "однозначно" будет восстановлена, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма, заявил РИА Новости врио... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:10
2023-07-16T10:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
владимир сальдо
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Каховская ГЭС "однозначно" будет восстановлена, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причём в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент", - сказал Сальдо агентству. По его словам, ГЭС играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов. "От неё зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит — сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях. Так было последние полвека, в которые экология и экономика нижнего Поднепровья полностью перестроилась и стала зависеть от Каховского водохранилища. Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится", - подчеркнул Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230707/ges-1882852179.html
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
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запорожская область, херсонская область , владимир сальдо, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо

Врио главы Херсонской области Сальдо заверил, что Каховская ГЭС точно будет восстановлена

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Каховская ГЭС "однозначно" будет восстановлена, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причём в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент", - сказал Сальдо агентству.
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По его словам, ГЭС играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов.
«
"От неё зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит — сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях. Так было последние полвека, в которые экология и экономика нижнего Поднепровья полностью перестроилась и стала зависеть от Каховского водохранилища. Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится", - подчеркнул Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВладимир СальдоКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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