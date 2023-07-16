https://ria.ru/20230716/ges-1884437081.html

Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо

Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо - РИА Новости, 16.07.2023

Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо

Каховская ГЭС "однозначно" будет восстановлена, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма, заявил РИА Новости врио... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:10

2023-07-16T10:10

2023-07-16T10:10

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

владимир сальдо

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Каховская ГЭС "однозначно" будет восстановлена, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причём в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент", - сказал Сальдо агентству. По его словам, ГЭС играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов. "От неё зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит — сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях. Так было последние полвека, в которые экология и экономика нижнего Поднепровья полностью перестроилась и стала зависеть от Каховского водохранилища. Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится", - подчеркнул Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230707/ges-1882852179.html

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

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запорожская область, херсонская область , владимир сальдо, каховская гэс, разрушение каховской гэс