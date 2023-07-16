Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо
Врио главы Херсонской области Сальдо заверил, что Каховская ГЭС точно будет восстановлена
© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Каховская ГЭС "однозначно" будет восстановлена, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причём в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, ГЭС играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов.
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"От неё зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит — сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях. Так было последние полвека, в которые экология и экономика нижнего Поднепровья полностью перестроилась и стала зависеть от Каховского водохранилища. Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится", - подчеркнул Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.