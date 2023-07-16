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Посол Эритреи выразил заинтересованность в российской военной продукции

Посол Эритреи выразил заинтересованность в российской военной продукции - РИА Новости, 16.07.2023

Посол Эритреи выразил заинтересованность в российской военной продукции

Асмэра заинтересована в военной продукции России, стороны активно работают над развитием этого вектора взаимодействия, заявил РИА Новости посол Эритреи в Москве РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T07:45

2023-07-16T07:45

2023-07-16T07:46

эритрея

москва

россия

петрос цеггай (посол эритреи в россии )

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Асмэра заинтересована в военной продукции России, стороны активно работают над развитием этого вектора взаимодействия, заявил РИА Новости посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай. "На данный момент Эритрея заинтересована в изучении вопросов приоритетности продукции для поставок. Обе страны активно работают над развитием данного вектора взаимодействия", - сказал Цеггай. Он добавил, что вопрос военного сотрудничества находится на повестке дня стран и обсуждался в ходе встречи лидеров в мае. По словам посла, позиция Эритреи относительно присутствия иностранных военных баз на территории страны после визита президента республики Исайяса Афеворки в Москву остается неизменной - страна не заинтересована в размещении таких объектов. При этом он добавил, что "время покажет, как будут развиваться отношения между нашими странами в этом направлении".

https://ria.ru/20230127/rossiya-1847741975.html

эритрея

москва

россия

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