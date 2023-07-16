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ВСУ могли ударить по Луганску кассетными боеприпасами, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 16.07.2023 (обновлено: 14:38 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/boepripasy-1884440051.html
ВСУ могли ударить по Луганску кассетными боеприпасами, считает эксперт
ВСУ могли ударить по Луганску кассетными боеприпасами, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2023
ВСУ могли ударить по Луганску кассетными боеприпасами, считает эксперт
Украинские силовики могли применить при обстреле южной окраины Луганска дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:48
2023-07-16T14:38
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
андрей марочко
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Украинские силовики могли применить при обстреле южной окраины Луганска дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что серия громких взрывов прогремела в Луганске."Около 10.00 (совп. с мск) на юго-западе города Луганска жители услышали звук работы систем противовоздушной обороны (ПВО), потом были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно. Могу предположить, что на данный момент это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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луганск, луганская народная республика, андрей марочко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Происшествия
ВСУ могли ударить по Луганску кассетными боеприпасами, считает эксперт

Подполковник Марочко допустил применение ВСУ кассетных боеприпасов для удара по Луганску

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Украинские силовики могли применить при обстреле южной окраины Луганска дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что серия громких взрывов прогремела в Луганске.
«
"Около 10.00 (совп. с мск) на юго-западе города Луганска жители услышали звук работы систем противовоздушной обороны (ПВО), потом были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно. Могу предположить, что на данный момент это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью", - сказал Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоПроисшествия
 
 
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