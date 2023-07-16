https://ria.ru/20230716/birkin-1884480079.html

Биография Джейн Биркин

Биография Джейн Биркин - РИА Новости, 16.07.2023

Биография Джейн Биркин

Британо-французская певица и актриса Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне (Великобритания). РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:47

2023-07-16T17:47

2023-07-16T17:47

справки

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джейн биркин

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Британо-французская певица и актриса Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне (Великобритания).Полное имя актрисы - Джейн Мэллори Биркин.Ее мать, Джуди Гэмбл, была комедийной актрисой, ее называли музой знаменитого драматурга Ноэля Хоуарда.Брат Джейн, Эндрю Биркин, стал сценаристом.В 1965 году Биркин вышла замуж за композитора Джона Барри, создавшего мелодию Джеймса Бонда, и сыграла в его мюзикле "Отель "Цветок страсти" в театре.В 1965 году она впервые появилась на экране - в фильме Ричарда Лестера "Сноровка".В 1966 году Джейн Биркин познакомилась на съемках фильма "Слоган"с музыкантом, певцом и актером Сержем Гейнсбуром, с которым они впоследствии создали музыкальный дуэт и вместе сыграли в нескольких фильмах.Отношения Биркин и Генсбура продлились долгое время.В 1969 году записанная Генсборо и Биркин песня "Я тебя люблю - я тебя больше нет" стала скандально знаменитой, за несколько месяцев было продано несколько миллионов копий сингла, песня попала на вершины хит-парадов.В 1969 году Джейн также снялась в знаменитом фильме Жака Дере "Бассейн" вместе с Аленом Делоном и Роми Шнайдер.В 1973 году она выпустила свой первый сольный альбом Di Doo Dah.В 1976 году вновь скандал разыгрался вокруг фильма "Я тебя люблю - я тебя больше нет", снятый Генсборо, с Биркин в главной роли.В 1977 году она сыграла в фильме Клода Зиди "Чудовище" с Жан-Полем Бельмондо, а в 1978 году появилась в экранизации романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле".В 1980 году Серж и Джейн расстались, однако Генсборо продолжал посвящать ей песни.В 1981 году у Биркин начались отношения с режиссером Жаком Дуайоном, Джейн сыграла в его фильме "Блудная дочь".В 1980-е годы актриса играла в комедиях ("Проезжайте мимо" (1983)) и в драмах ("Пиратка" (1984), "Мастер кунг-фу" (1987)).В 1983 году Серж Гейнсбур написал для Джейн новый альбом Baby Alone in Babylone, который считается лучшим в ее музыкальной карьере.В середине 1980-х годов Джейн Биркин впервые появилась на французской театральной сцене.В 1990-е годы, кроме съемок в кино, записи новых альбомов и живых выступлений, Джейн посвятила себя гуманитарной работе. Она участвовала в программах против СПИДа, ездила в Боснию и снимала фильм о филиппинской политзаключенной.Всего за свою карьеру Джейн Биркин снялась более чем в 80 фильмах и выпустила 20 музыкальных альбомов.Джейн Биркин называли иконой стиля.В 1984 году французский дизайнерский дом Hermès назвал и разработал для нее сумочку, ставшую знаменитой. Сумка "Биркин" - одна из их самых популярных и сумок на сегодняшний день.Также специально для нее парфюмер Лин Харрис создал духи L'Air de Rien.Она была удостоена ордена Британской империи.9 сентября 2004 года ей вручили французский "Национальный орден за заслуги".Несколько раз она номинировалась на премию "Сезар" как лучшая актриса.В 1984 году - за роль в фильме "Пиратка".В 1986 году - "Женщина моей жизни".В 1991 году - "Очаровательная проказница".В 2018 году Биркин опубликовала свои дневники, назвав книгу "Дневник обезьянки". Книга переведена также на русский язык.11 декабря 2013 года дочь Джейн Биркин фотограф Кейт Барри погибла в возрасте 46 лет, выпав из окна своей квартиры в Париже.У актрисы остались две дочери, одни из них - англо‑французская актриса и певица Шарлотта Луси Генсбур.В 2022 году Шарлотта Генсбур сняла о своей матери фильм "Джейн глазами Шарлотты".Вторая дочь Биркин - Лу Дуайон, актриса и модель16 июля 2023 года Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, лондон, великобритания, джейн биркин, босния, шарлотта генсбур