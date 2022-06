https://ria.ru/20220619/kino-1795875726.html

Нескучная документалка: лучшие фильмы на Beat Film Festival

Нескучная документалка: лучшие фильмы на Beat Film Festival - РИА Новости, 19.06.2022

Нескучная документалка: лучшие фильмы на Beat Film Festival

На Beat Film Festival, который сегодня открывается в Москве, покажут иностранные документальные картины на разные темы. Например, о том, почему создательница... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T08:00

2022-06-19T08:00

2022-06-19T10:57

джейн биркин

шарлотта генсбур

вивьен вествуд

венеция

лондон

the who

кинопоиск

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795888528_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_5a01a1aa21825c77cd55872aeae30437.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. На Beat Film Festival, который сегодня открывается в Москве, покажут иностранные документальные картины на разные темы. Например, о том, почему создательница мини-юбки изменила моду, как фанату записать трек с кумиром и что сейчас происходит с киноиндустрией. Какие фильмы выбрать для просмотра — в материале РИА Новости.Мать и дочьОткрывает смотр кинопортрет Биркин "Джейн глазами Шарлотты". Мать и дочь отправляются в Японию и в поездке узнают новое друг о друге.Шарлотта Генсбур и Биркин говорят не только о непростом актерском ремесле и законах киномира, но и о быте, личных проблемах, вспоминают прошлое. Обсуждают обнаженные сцены на экране и на фотосессиях: обе неоднократно раздевались на публике, однако было ли это просто?Маленькая революционеркаВивьен Вествуд и Александра МакКуина знают все, а изобретательницу мини-юбки — немногие. О ее бунтарских идеях — кинобиография "Мэри Куант: мини-революция".Британская Коко Шанель одевала Твигги и других модниц в мини и балетки, разбавляла скучную гамму цветными колготками, создавала линию косметики и успевала быть женой и мамой.В фильме можно увидеть Лондон 1960-х, послушать мелодии The Who и The Kinks. Вивьен Вествуд, Кейт Мосс, Шарлотт Тиллбери тоже появятся в истории.Творчество в СетиНа Beat Film Festival всегда сильная музыкальная линия. На сей раз смотреть и слушать будут "Charli ХСХ: вместе в одиночестве".Это фильм о том, как британская певица Charli XCX во время локдауна решила записать альбом "How I’m Feeling Now", транслируя весь процесс в Сети.Постепенно подключаются поклонники, сама девушка не перестает повторять, что фанаты — неотъемлемая часть ее произведений.Видеоряд построен на кадрах Zoom-созвонов и прямых трансляций в социальных сетях.Режиссеры Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер частично превратили повествование в скринлайф, а в отдельные кадры добавили графики.Глубинка с изюминкойПерсонажи живописной драмы "Атлантида" живут на окраине Венеции, где нет толп туристов и пафосных ресторанов, но есть гонки на моторных лодках и кипарисовые аллеи.Даниеле чуть больше двадцати, свои будни они с друзьями разбавляют соревнованиями на скорость.Итальянский постановщик-визионер Юрий Анкарани выстраивает немногословный нарратив в первую очередь на образах, а не на диалогах. Благодаря видеоряду "Атлантида" становится то ромкомом, то триллером, а иногда и хоррором. Так же непредсказуем и финал.Новая история киноДля тех, кто не может определиться с выбором, есть рекомендация — "История кино: новое поколение". Авторы задаются вопросами: почему и для чего мы смотрим фильмы, как на индустрию влияют социальная повестка и новые технические возможности съемок?Марк Казинс на примере "Джокера", "Гравитации", "Лунного света" и нового "Безумного Макса" размышляет, как кино меняет современное поколение.Важное животноеСамая немногословная картина — "Корова" оскароносного режиссера Андреа Арнольд. Автора второго сезона "Большой маленькой лжи" и "Американской милашки".В центре сурового реалистичного сюжета — британская корова, за жизнью которой Арнольд следила четыре года. Кадр за кадром буренка Лума ест траву, мычит, дает молоко... За атмосферу отвечает саундтрек из Garbage и Билли Айлиш. Медитативный фильм, завораживает.Под звуки дискоВ "Блестящем звуке 80-х" Алессандро Мелаццини исследует легкое итальянское диско.Фанаты и музыканты объясняют, что этот жанр — не только про настроение и веселье. Это целое сообщество, которое стало ответом на социокультурные вызовы 1970-х.Архивные видео задают атмосферу, а "Vamos a la playa" становится гимном этого киноисследования.Премьерные показы Beat Film Festival пройдут с 19 июня по 3 июля в московских кинотеатрах, онлайн-хиты прошлых лет фестиваля доступны на "Кинопоиске".

https://ria.ru/20220616/komedii-1795527420.html

венеция

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

джейн биркин, шарлотта генсбур, вивьен вествуд, венеция, лондон, the who, кинопоиск, кино и сериалы, коко шанель (габриэль шанель), кейт мосс, александр маккуин, знаменитости, что посмотреть , мода, стиль, красота, garbage, билли айлиш, лучшие фильмы, куда сходить