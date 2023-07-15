https://ria.ru/20230715/zelenskiy-1884375619.html

Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к декларации G7 по Украине

Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к декларации G7 по Украине - РИА Новости, 15.07.2023

Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к декларации G7 по Украине

Владимир Зеленский заявил, что пригласил Южную Корею присоединиться к декларации стран G7 по поддержке Украины. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:49

2023-07-15T15:49

2023-07-15T15:49

в мире

украина

южная корея

вильнюс

юн сок ель

владимир зеленский

андрей ермак

нато

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что пригласил Южную Корею присоединиться к декларации стран G7 по поддержке Украины. В субботу администрация Юн Сок Ёля сообщила журналистам о его прибытии на Украину с внезапным визитом. "Я пригласил Республику Корею присоединиться к согласованной с лидерами G7 декларации по поддержке Украины", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Также он заявил, что пригласил Южную Корею принять участие в глобальном "саммите мира". Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что десять стран уже присоединились к декларации стран G7 по поддержке Украины. Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.

https://ria.ru/20230713/garantii-1884092776.html

https://ria.ru/20230713/deklaratsiya-1883882848.html

украина

южная корея

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, южная корея, вильнюс, юн сок ель, владимир зеленский, андрей ермак, нато, g7