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Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к декларации G7 по Украине - РИА Новости, 15.07.2023
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15:49 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/zelenskiy-1884375619.html
Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к декларации G7 по Украине - РИА Новости, 15.07.2023
Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Владимир Зеленский заявил, что пригласил Южную Корею присоединиться к декларации стран G7 по поддержке Украины. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:49
2023-07-15T15:49
в мире
украина
южная корея
вильнюс
юн сок ель
владимир зеленский
андрей ермак
нато
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что пригласил Южную Корею присоединиться к декларации стран G7 по поддержке Украины. В субботу администрация Юн Сок Ёля сообщила журналистам о его прибытии на Украину с внезапным визитом. "Я пригласил Республику Корею присоединиться к согласованной с лидерами G7 декларации по поддержке Украины", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Также он заявил, что пригласил Южную Корею принять участие в глобальном "саммите мира". Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что десять стран уже присоединились к декларации стран G7 по поддержке Украины. Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
https://ria.ru/20230713/garantii-1884092776.html
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в мире, украина, южная корея, вильнюс, юн сок ель, владимир зеленский, андрей ермак, нато, g7
В мире, Украина, Южная Корея, Вильнюс, Юн Сок Ель, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО, G7
Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к декларации G7 по Украине

Президент Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к декларации G7 о поддержке Киева

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что пригласил Южную Корею присоединиться к декларации стран G7 по поддержке Украины.
В субботу администрация Юн Сок Ёля сообщила журналистам о его прибытии на Украину с внезапным визитом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации G7
13 июля, 23:34
"Я пригласил Республику Корею присоединиться к согласованной с лидерами G7 декларации по поддержке Украины", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.
Также он заявил, что пригласил Южную Корею принять участие в глобальном "саммите мира".
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что десять стран уже присоединились к декларации стран G7 по поддержке Украины.
Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Профессор назвал размытой итоговую декларацию G7 по поддержке Украины
13 июля, 07:03
 
В миреУкраинаЮжная КореяВильнюсЮн Сок ЕльВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТОG7
 
 
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