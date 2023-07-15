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Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 15.07.2023 (обновлено: 14:56 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/yuar-1884366696.html
Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине
Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 15.07.2023
Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по телефону поблагодарил президента России Владимира Путина за конструктивную беседу о возможных путях... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:42
2023-07-15T14:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
юар
украина
сирил рамафоса
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по телефону поблагодарил президента России Владимира Путина за конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе визита в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Сирил Рамафоса поблагодарил за теплый прием и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств", - говорится в сообщении.Добавляется, что рассмотрение африканской мирной инициативы по Украине будет продолжено в привязке к саммиту "Россия - Африка" в конце июля.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия."Владимир Путин и Сирил Рамафоса условились также провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Президент ЮАР проинформировал о подготовке к запланированному на 22-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - указывается в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 17 июня провел встречу с делегацией африканских лидеров, в ее состав вошли: президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса затрагивает такие вопросы, как гарантии безопасности, свобода перемещения зерна через Черное море, освобождение военнопленных и начало переговоров
https://ria.ru/20230715/ramafosa-1884311040.html
https://ria.ru/20230714/zuma-1884141337.html
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владимир путин, юар, украина, сирил рамафоса, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ЮАР, Украина, Сирил Рамафоса, Россия
Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине

Путин и президент ЮАР Рамафоса обсудили африканскую мирную инициативу по Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по телефону поблагодарил президента России Владимира Путина за конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе визита в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Сирил Рамафоса поблагодарил за теплый прием и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств", - говорится в сообщении.
Добавляется, что рассмотрение африканской мирной инициативы по Украине будет продолжено в привязке к саммиту "Россия - Африка" в конце июля.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В ЮАР заявили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию с МУС
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"Владимир Путин и Сирил Рамафоса условились также провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Президент ЮАР проинформировал о подготовке к запланированному на 22-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - указывается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 17 июня провел встречу с делегацией африканских лидеров, в ее состав вошли: президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса затрагивает такие вопросы, как гарантии безопасности, свобода перемещения зерна через Черное море, освобождение военнопленных и начало переговоров
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Вчера, 11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЮАРУкраинаСирил РамафосаРоссия
 
 
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