Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине
Путин и президент ЮАР Рамафоса обсудили африканскую мирную инициативу по Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по телефону поблагодарил президента России Владимира Путина за конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе визита в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Сирил Рамафоса поблагодарил за теплый прием и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств", - говорится в сообщении.
Добавляется, что рассмотрение африканской мирной инициативы по Украине будет продолжено в привязке к саммиту "Россия - Африка" в конце июля.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
"Владимир Путин и Сирил Рамафоса условились также провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Президент ЮАР проинформировал о подготовке к запланированному на 22-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - указывается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 17 июня провел встречу с делегацией африканских лидеров, в ее состав вошли: президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса затрагивает такие вопросы, как гарантии безопасности, свобода перемещения зерна через Черное море, освобождение военнопленных и начало переговоров