https://ria.ru/20230715/yuar-1884366696.html

Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине

Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 15.07.2023

Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по телефону поблагодарил президента России Владимира Путина за конструктивную беседу о возможных путях... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:42

2023-07-15T14:42

2023-07-15T14:56

специальная военная операция на украине

владимир путин

юар

украина

сирил рамафоса

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по телефону поблагодарил президента России Владимира Путина за конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе визита в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Сирил Рамафоса поблагодарил за теплый прием и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств", - говорится в сообщении.Добавляется, что рассмотрение африканской мирной инициативы по Украине будет продолжено в привязке к саммиту "Россия - Африка" в конце июля.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия."Владимир Путин и Сирил Рамафоса условились также провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Президент ЮАР проинформировал о подготовке к запланированному на 22-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - указывается в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 17 июня провел встречу с делегацией африканских лидеров, в ее состав вошли: президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса затрагивает такие вопросы, как гарантии безопасности, свобода перемещения зерна через Черное море, освобождение военнопленных и начало переговоров

https://ria.ru/20230715/ramafosa-1884311040.html

https://ria.ru/20230714/zuma-1884141337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, юар, украина, сирил рамафоса, россия