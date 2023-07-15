https://ria.ru/20230715/vstrecha-1884366396.html

МИД заявил о готовности организовать встречу по проблеме Карабаха

МИД заявил о готовности организовать встречу по проблеме Карабаха - РИА Новости, 15.07.2023

МИД заявил о готовности организовать встречу по проблеме Карабаха

Россия готова организовать в ближайшее время встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху,... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:38

2023-07-15T14:38

2023-07-15T14:49

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

армения

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

политика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия готова организовать в ближайшее время встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, включая тему согласования мирного договора, заявили в субботу в российском дипведомстве.В октябре 2022 и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, говорится в комментарии министерства."Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента", - подчеркнули в ведомстве.Как указали в российском МИД, "в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны". "Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности", - указали в ведомстве."Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа", - отмечается в комментарии на сайте министерства.Неотъемлемой частью мирного договора между Баку и Ереваном "должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией", указали в дипведомстве. Это включает в себя разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

https://ria.ru/20230228/dogovor-1854819048.html

https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, армения, азербайджан, политика