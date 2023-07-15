МИД заявил о готовности организовать встречу по проблеме Карабаха
МИД: Москва готова организовать встречу России, Армении и Азербайджана по Карабаху
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия готова организовать в ближайшее время встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, включая тему согласования мирного договора, заявили в субботу в российском дипведомстве.
В октябре 2022 и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, говорится в комментарии министерства.
"Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента", - подчеркнули в ведомстве.
Как указали в российском МИД, "в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны". "Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности", - указали в ведомстве.
"Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа", - отмечается в комментарии на сайте министерства.
Неотъемлемой частью мирного договора между Баку и Ереваном "должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией", указали в дипведомстве. Это включает в себя разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.