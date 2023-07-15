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МИД заявил о готовности организовать встречу по проблеме Карабаха - РИА Новости, 15.07.2023
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Ситуация в Нагорном Карабахе
 
14:38 15.07.2023 (обновлено: 14:49 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/vstrecha-1884366396.html
МИД заявил о готовности организовать встречу по проблеме Карабаха
МИД заявил о готовности организовать встречу по проблеме Карабаха - РИА Новости, 15.07.2023
МИД заявил о готовности организовать встречу по проблеме Карабаха
Россия готова организовать в ближайшее время встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:38
2023-07-15T14:49
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
армения
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
политика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия готова организовать в ближайшее время встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, включая тему согласования мирного договора, заявили в субботу в российском дипведомстве.В октябре 2022 и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, говорится в комментарии министерства."Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента", - подчеркнули в ведомстве.Как указали в российском МИД, "в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны". "Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности", - указали в ведомстве."Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа", - отмечается в комментарии на сайте министерства.Неотъемлемой частью мирного договора между Баку и Ереваном "должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией", указали в дипведомстве. Это включает в себя разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.
https://ria.ru/20230228/dogovor-1854819048.html
https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, армения, азербайджан, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Армения, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Политика
МИД заявил о готовности организовать встречу по проблеме Карабаха

МИД: Москва готова организовать встречу России, Армении и Азербайджана по Карабаху

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия готова организовать в ближайшее время встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, включая тему согласования мирного договора, заявили в субботу в российском дипведомстве.
В октябре 2022 и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, говорится в комментарии министерства.
"Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента", - подчеркнули в ведомстве.
Как указали в российском МИД, "в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны". "Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности", - указали в ведомстве.
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"Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа", - отмечается в комментарии на сайте министерства.
Неотъемлемой частью мирного договора между Баку и Ереваном "должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией", указали в дипведомстве. Это включает в себя разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияАрменияАзербайджанПолитика
 
 
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