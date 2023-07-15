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Последнее предложение Путина. Что будет с зерновой сделкой - РИА Новости, 15.07.2023
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08:00 15.07.2023 (обновлено: 08:07 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html
Последнее предложение Путина. Что будет с зерновой сделкой
Последнее предложение Путина. Что будет с зерновой сделкой - РИА Новости, 15.07.2023
Последнее предложение Путина. Что будет с зерновой сделкой
Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил президента России продлить зерновую сделку в обмен на доступ Россельхозбанка к SWIFT. Ранее Москва предупреждала, что... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:00
2023-07-15T08:07
экономика
цены на нефть
россия
москва
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
оон
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил президента России продлить зерновую сделку в обмен на доступ Россельхозбанка к SWIFT. Ранее Москва предупреждала, что выйдет из соглашения, если Запад не выполнит взятые на себя обязательства. Все решится через несколько дней.История вопросаГод назад, 17 июля 2022-го, Россия, Украина, Турция и ООН договорились, что Москва гарантирует Киеву безопасный экспорт продовольствия через Черное море, а ООН обеспечит бесперебойность российских поставок сельскохозяйственных товаров и удобрений.Это было выгодно всем сторонам. Анкара проявила себя как эффективный посредник в российско-украинском конфликте. Киев получил приток валюты от продажи зерна. ООН привлекла внимание к проблеме голода в развивающихся странах и тем самым укрепила свой авторитет. Россия же рассчитывала этой сделкой ослабить санкционное давление.Но надежды не оправдались. В Кремле неоднократно указывали, что танкеры застряли в западных портах, возникают проблемы с платежами и страхованием. И как минимум нужно вернуть Россельхозбанку SWIFT.В марте Москва согласилась продлить соглашение, но не на 120 дней, как просили, а на 60. В МИД предупредили: если Запад не выполнит свои обязательства, о договоре можно забыть. В конце апреля по предложению ООН американский JP Morgan начал обрабатывать некоторые платежи за экспорт российского зерна. Благодаря этому в мае сделку продлили еще на два месяца.Россия продолжает требовать отмены санкций на Россельхозбанк, Запад — против. По данным Reuters, ООН вновь предложила альтернативу: подключить к SWIFT "дочку" этого банка. "Заведомо непроходная схема", — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. В ведомстве пояснили: на открытие филиала требуются месяцы, подключение к SWIFT — это еще три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты". И на слово Москва уже никому не верит.Новый поворотЕврокомиссия оставляет себе пространство для маневров. "Мы, несомненно, готовы рассматривать любые варианты, способствующие достижению нашей цели, но продолжим максимально ограничивать возможности России вести войну на Украине", — заявили в Брюсселе.Путин же назвал зерновое соглашение "так называемым" и подчеркнул: "Ну хватит, в конце концов". По его словам, западные страны не собираются выполнять взятые на себя обязательства. "Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз скажут, что данные нам обещания будут исполнены, — ну пусть исполнят эти обещания, и мы сразу же присоединимся к сделке", — заключил президент.Россия уже приостанавливала сделку — 29 октября — из-за атаки Киева при поддержке Лондона на корабли Черноморского флота и гражданские суда. В теракте участвовали беспилотники, запущенные с зерновоза, следовавшего из украинского порта.Спустя несколько дней в военном ведомстве сообщили: "Украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы". И Москва вернулась в соглашение.Судя по всему, Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что в этот раз тоже все обойдется. Как проинформировал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, президент Турции намерен переговорить с Путиным до 17 июля, чтобы избежать кризиса.Кто тут главныйОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что России нужно проявить жесткость и не поддаваться на уговоры."Дело не только в Россельхозбанке, о котором сейчас все твердят. Например, нам обещали дать возможность экспортировать зерно и удобрения. При этом продление сделки на несколько месяцев вовсе не означает, что ее нельзя заморозить спустя неделю, если одна из сторон не выполняет обязательств", — указывает эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов. По его мнению, Москве следовало бы давно выйти из соглашения.Западные страны не сорвут сделку в одностороннем порядке, так как на нее завязаны очень большие деньги, продолжает эксперт. Они могут обвинять Россию в бесчеловечности и еще в чем угодно, но не выйдут из переговоров. "Кроме того, Турция не сможет как-то "наказать" Москву за приостановку соглашения. Анкара сама зависит от параллельного импорта и российских инвестиций в газовый хаб и строительство АЭС "Аккую", — рассуждает аналитик. — Конечно, у Путина может состояться неприятный разговор с Эрдоганом, но в свете того, что он передал Киеву азовцев и поддержал вступление Украины в НАТО, это будет даже полезно".По словам экономиста Михаила Беляева, подключение Россельхозбанка к SWIFT — не главное. "Лучше бы Запад позволил Москве удостовериться в том, что на Украину под прикрытием зерновой сделки не попадет оружие. И зерно должны получать голодающие страны, а не европейцы, для этого можно разработать специальный механизм", — подчеркивает он.В то же время необходимо продемонстрировать, что все зависит именно от России. "Нужно перехватить инициативу. Путин очень точно высказался, он говорил не только о российских интересах. То есть приглашал к переговорам, а не выдвигал ультиматум", — отмечает Беляев.Вместе с тем эксперт уверен, что Турция не заставит Россию передумать, шантажируя прекращением экономического сотрудничества. Анкара переживает кризис, доходы от параллельного импорта и российских энергоресурсов очень помогают поддерживать стабильность. Так что придется прислушаться к доводам Москвы.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
https://ria.ru/20230628/briks-1880505940.html
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экономика, цены на нефть, россия, москва, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, swift, россельхозбанк, зерновая сделка, политика
Экономика, Цены на нефть, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, SWIFT, Россельхозбанк, Зерновая сделка, Политика

Последнее предложение Путина. Что будет с зерновой сделкой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил президента России продлить зерновую сделку в обмен на доступ Россельхозбанка к SWIFT. Ранее Москва предупреждала, что выйдет из соглашения, если Запад не выполнит взятые на себя обязательства. Все решится через несколько дней.

История вопроса

Год назад, 17 июля 2022-го, Россия, Украина, Турция и ООН договорились, что Москва гарантирует Киеву безопасный экспорт продовольствия через Черное море, а ООН обеспечит бесперебойность российских поставок сельскохозяйственных товаров и удобрений.
© AP Photo / Andrew Kravchenko Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
 Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
Это было выгодно всем сторонам. Анкара проявила себя как эффективный посредник в российско-украинском конфликте. Киев получил приток валюты от продажи зерна. ООН привлекла внимание к проблеме голода в развивающихся странах и тем самым укрепила свой авторитет. Россия же рассчитывала этой сделкой ослабить санкционное давление.
Но надежды не оправдались. В Кремле неоднократно указывали, что танкеры застряли в западных портах, возникают проблемы с платежами и страхованием. И как минимум нужно вернуть Россельхозбанку SWIFT.
В марте Москва согласилась продлить соглашение, но не на 120 дней, как просили, а на 60. В МИД предупредили: если Запад не выполнит свои обязательства, о договоре можно забыть. В конце апреля по предложению ООН американский JP Morgan начал обрабатывать некоторые платежи за экспорт российского зерна. Благодаря этому в мае сделку продлили еще на два месяца.
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Россия продолжает требовать отмены санкций на Россельхозбанк, Запад — против. По данным Reuters, ООН вновь предложила альтернативу: подключить к SWIFT "дочку" этого банка. "Заведомо непроходная схема", — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. В ведомстве пояснили: на открытие филиала требуются месяцы, подключение к SWIFT — это еще три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты". И на слово Москва уже никому не верит.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Дети, территории и зерно. О чем договорились Путин и лидеры Африки
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Новый поворот

Еврокомиссия оставляет себе пространство для маневров. "Мы, несомненно, готовы рассматривать любые варианты, способствующие достижению нашей цели, но продолжим максимально ограничивать возможности России вести войну на Украине", — заявили в Брюсселе.
Путин же назвал зерновое соглашение "так называемым" и подчеркнул: "Ну хватит, в конце концов". По его словам, западные страны не собираются выполнять взятые на себя обязательства. "Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз скажут, что данные нам обещания будут исполнены, — ну пусть исполнят эти обещания, и мы сразу же присоединимся к сделке", — заключил президент.
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы представителей средств массовой информации
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы представителей средств массовой информации - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы представителей средств массовой информации
Россия уже приостанавливала сделку — 29 октября — из-за атаки Киева при поддержке Лондона на корабли Черноморского флота и гражданские суда. В теракте участвовали беспилотники, запущенные с зерновоза, следовавшего из украинского порта.
Спустя несколько дней в военном ведомстве сообщили: "Украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы". И Москва вернулась в соглашение.
© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму
Малый ракетный корабль проекта 21631 Вышний Волочек на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму
Судя по всему, Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что в этот раз тоже все обойдется. Как проинформировал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, президент Турции намерен переговорить с Путиным до 17 июля, чтобы избежать кризиса.
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Запад готовит дипломатический разгром России. Где будет главная битва
28 июня, 08:00

Кто тут главный

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что России нужно проявить жесткость и не поддаваться на уговоры.
"Дело не только в Россельхозбанке, о котором сейчас все твердят. Например, нам обещали дать возможность экспортировать зерно и удобрения. При этом продление сделки на несколько месяцев вовсе не означает, что ее нельзя заморозить спустя неделю, если одна из сторон не выполняет обязательств", — указывает эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов. По его мнению, Москве следовало бы давно выйти из соглашения.
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Западные страны не сорвут сделку в одностороннем порядке, так как на нее завязаны очень большие деньги, продолжает эксперт. Они могут обвинять Россию в бесчеловечности и еще в чем угодно, но не выйдут из переговоров. "Кроме того, Турция не сможет как-то "наказать" Москву за приостановку соглашения. Анкара сама зависит от параллельного импорта и российских инвестиций в газовый хаб и строительство АЭС "Аккую", — рассуждает аналитик. — Конечно, у Путина может состояться неприятный разговор с Эрдоганом, но в свете того, что он передал Киеву азовцев и поддержал вступление Украины в НАТО, это будет даже полезно".
По словам экономиста Михаила Беляева, подключение Россельхозбанка к SWIFT — не главное. "Лучше бы Запад позволил Москве удостовериться в том, что на Украину под прикрытием зерновой сделки не попадет оружие. И зерно должны получать голодающие страны, а не европейцы, для этого можно разработать специальный механизм", — подчеркивает он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
В то же время необходимо продемонстрировать, что все зависит именно от России. "Нужно перехватить инициативу. Путин очень точно высказался, он говорил не только о российских интересах. То есть приглашал к переговорам, а не выдвигал ультиматум", — отмечает Беляев.
Вместе с тем эксперт уверен, что Турция не заставит Россию передумать, шантажируя прекращением экономического сотрудничества. Анкара переживает кризис, доходы от параллельного импорта и российских энергоресурсов очень помогают поддерживать стабильность. Так что придется прислушаться к доводам Москвы.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганООНSWIFTРоссельхозбанкЗерновая сделкаПолитика
 
 
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