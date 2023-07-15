https://ria.ru/20230715/titan-1884399688.html
Джеймс Кэмерон опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем батискафе
Джеймс Кэмерон опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем батискафе - РИА Новости, 15.07.2023
Джеймс Кэмерон опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем батискафе
Создатель фильма "Титаник" американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон опроверг слухи о том, что он ведет обсуждения о создании фильма, посвященного затонувшему в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T19:56
2023-07-15T19:56
2023-07-15T20:16
атлантический океан
джеймс кэмерон
мэттью дэймон
sun
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83077/63/830776377_7:0:469:260_1920x0_80_0_0_b479a58de6599d01774882a717868709.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Создатель фильма "Титаник" американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон опроверг слухи о том, что он ведет обсуждения о создании фильма, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу "Титан" компании OceanGate Expeditions. "Я не нахожусь в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду", - сообщил он на своей странице в Twitter. Кэмерон добавил, что обычно не комментирует слухи про себя в медиа, но на этот раз считает должным это сделать. Ранее британский таблоид Sun со ссылкой на источники сообщил, что обсуждается возможность создания сериала, который будет посвящен затонувшему батискафу "Титан" компании OceanGate Expeditions и Кэмерон рассматривается в качестве главного претендента на должность режиссера проекта. На роль в возможном сериале активно рассматривается американский актер Мэтт Дэймон. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" – океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии – направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230715/oceangate-1884318510.html
https://ria.ru/20230705/titan-1882346148.html
атлантический океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83077/63/830776377_65:0:412:260_1920x0_80_0_0_dfe763317af3b39e70428bc2a39b6814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атлантический океан, джеймс кэмерон, мэттью дэймон, sun, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
Атлантический океан, Джеймс Кэмерон, Мэттью Дэймон, Sun, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Культура
Джеймс Кэмерон опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем батискафе
Джеймс Кэмерон опроверг слухи об участии в создании фильма о затонувшем батискафе "Титан"
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Создатель фильма "Титаник" американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон опроверг слухи о том, что он ведет обсуждения о создании фильма, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу "Титан" компании OceanGate Expeditions.
"Я не нахожусь в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду", - сообщил он на своей странице в Twitter
.
Владевшая батискафом "Титан" OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей
Кэмерон добавил, что обычно не комментирует слухи про себя в медиа, но на этот раз считает должным это сделать.
Ранее британский таблоид Sun
со ссылкой на источники сообщил, что обсуждается возможность создания сериала, который будет посвящен затонувшему батискафу "Титан" компании OceanGate Expeditions и Кэмерон рассматривается в качестве главного претендента на должность режиссера проекта. На роль в возможном сериале активно рассматривается американский актер Мэтт Дэймон
.
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" – океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения.
Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии – направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
СМИ раскрыли новые подробности о затонувшем батискафе "Титан"