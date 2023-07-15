https://ria.ru/20230715/titan-1884399688.html

Джеймс Кэмерон опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем батискафе

Джеймс Кэмерон опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем батискафе - РИА Новости, 15.07.2023

Джеймс Кэмерон опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем батискафе

Создатель фильма "Титаник" американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон опроверг слухи о том, что он ведет обсуждения о создании фильма, посвященного затонувшему в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T19:56

2023-07-15T19:56

2023-07-15T20:16

атлантический океан

джеймс кэмерон

мэттью дэймон

sun

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

культура

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Создатель фильма "Титаник" американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон опроверг слухи о том, что он ведет обсуждения о создании фильма, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу "Титан" компании OceanGate Expeditions. "Я не нахожусь в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду", - сообщил он на своей странице в Twitter. Кэмерон добавил, что обычно не комментирует слухи про себя в медиа, но на этот раз считает должным это сделать. Ранее британский таблоид Sun со ссылкой на источники сообщил, что обсуждается возможность создания сериала, который будет посвящен затонувшему батискафу "Титан" компании OceanGate Expeditions и Кэмерон рассматривается в качестве главного претендента на должность режиссера проекта. На роль в возможном сериале активно рассматривается американский актер Мэтт Дэймон. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" – океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии – направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230715/oceangate-1884318510.html

https://ria.ru/20230705/titan-1882346148.html

атлантический океан

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атлантический океан, джеймс кэмерон, мэттью дэймон, sun, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа