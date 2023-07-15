https://ria.ru/20230715/stambul-1884388519.html
Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев
Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев - РИА Новости, 15.07.2023
Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев
Турецкие власти запретили выдавать иностранцам вид на жительство во всех районах Стамбула, пишет газета Milliyet. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T18:18
2023-07-15T18:18
2023-07-15T18:53
в мире
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СТАМБУЛ, 15 июл — РИА Новости. Турецкие власти запретили выдавать иностранцам вид на жительство во всех районах Стамбула, пишет газета Milliyet."Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более одного миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена — за исключением случаев необходимости", — говорится в публикации.В октябре 2022 года местные власти начали постепенно "закрывать" некоторые районы Стамбула и других популярных среди иностранцев городов для получения первичного ВНЖ. Причиной этому стало то, что приезжих в этих населенных пунктах стало более 20 процентов. Что касается Стамбула, то, как отмечается в статье, изначально речь шла о десяти районах города, однако затем решение распространили на все остальные. Исключение при этом сделали для приехавших с целью обучения, лечения или международной торговли.По неофициальным данным, сейчас в стране проживают более семи миллионов иностранцев.В материале утверждается, что Министерство внутренних дел Турции еще в марте фактически объявило закрытыми все районы Стамбула. При этом каких-либо официальных заявлений от МВД и департамента миграции по этому поводу не было. Список закрытых районов также не менялся за последнее время.Тем не менее еще в январе сообщалось, что турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство. При этом без доказательств пребывания в стране в качестве туриста карту не выдают. После этого россияне стали массово сообщать об отказах в выдаче первичного туристического ВНЖ или продлении имеющегося.Также, по данным газеты, ужесточились проверки в отношении арендаторов и отелей, размещающих у себя нелегалов. Если за первые нарушения грозит денежный штраф, то после трех подобных случаев у отеля могут отозвать лицензию, а съемную квартиру опечатать. Кроме того, речь может идти о тюремном сроке.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что жители страны в ближайшее время ощутят изменения после операций по борьбе с нелегальными мигрантами.В июне в республике задержали около 16 тысяч незаконных переселенцев, из них депортировали почти семь тысяч. Рейды с целью задержания нелегальных мигрантов при новом главе МВД Турции Али Ерликая проводятся теперь ежедневно, в том числе на туристических паромах. По словам министра, за месяц удалось предотвратить проникновение в страну 23 450 человек. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с этим явлением.
https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847325912.html
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев
Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев из-за растущей миграции
СТАМБУЛ, 15 июл — РИА Новости.
Турецкие власти запретили выдавать иностранцам вид на жительство во всех районах Стамбула, пишет газета Milliyet
.
«
"Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более одного миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена — за исключением случаев необходимости", — говорится в публикации.
В октябре 2022 года местные власти начали постепенно "закрывать" некоторые районы Стамбула и других популярных среди иностранцев городов для получения первичного ВНЖ. Причиной этому стало то, что приезжих в этих населенных пунктах стало более 20 процентов. Что касается Стамбула, то, как отмечается в статье, изначально речь шла о десяти районах города, однако затем решение распространили на все остальные. Исключение при этом сделали для приехавших с целью обучения, лечения или международной торговли.
По неофициальным данным, сейчас в стране проживают более семи миллионов иностранцев.
В материале утверждается, что Министерство внутренних дел Турции еще в марте фактически объявило закрытыми все районы Стамбула. При этом каких-либо официальных заявлений от МВД и департамента миграции по этому поводу не было. Список закрытых районов также не менялся за последнее время.
Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ
Тем не менее еще в январе сообщалось, что турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство. При этом без доказательств пребывания в стране в качестве туриста карту не выдают. После этого россияне стали массово сообщать об отказах в выдаче первичного туристического ВНЖ или продлении имеющегося.
Также, по данным газеты, ужесточились проверки в отношении арендаторов и отелей, размещающих у себя нелегалов. Если за первые нарушения грозит денежный штраф, то после трех подобных случаев у отеля могут отозвать лицензию, а съемную квартиру опечатать. Кроме того, речь может идти о тюремном сроке.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил в четверг, что жители страны в ближайшее время ощутят изменения после операций по борьбе с нелегальными мигрантами.
В июне в республике задержали около 16 тысяч незаконных переселенцев, из них депортировали почти семь тысяч. Рейды с целью задержания нелегальных мигрантов при новом главе МВД Турции Али Ерликая проводятся теперь ежедневно, в том числе на туристических паромах. По словам министра, за месяц удалось предотвратить проникновение в страну 23 450 человек. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с этим явлением.
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию