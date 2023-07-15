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Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:34 15.07.2023 (обновлено: 10:17 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/spetsnaz-1884323381.html
Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ на Запорожском направлении
Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.07.2023
Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ на Запорожском направлении
Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T05:34
2023-07-15T10:17
специальная военная операция на украине
киев
россия
сша
сергей шойгу
энтони блинкен
вооруженные силы украины
нато
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 15 июл — РИА Новости. Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Наши парни точным ударом накрыли группу вэсэушников, которые собрались в лесопосадке. Скорее всего, они хотели напасть на наш "опорник" (опорный пункт. — Прим. ред.), но мы их обнаружили и уничтожили", — сообщил источник. Кроме того, он отметил, что все происходило ночью, и украинские военнослужащие хотели воспользоваться фактором внезапности.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном из направлений, а его потери превысили 26 тысяч солдат и офицеров, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя танками Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов. В связи с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, Россия будет вынуждена использовать такие же снаряды, только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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киев
россия
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Уничтожение диверсионной группы ВСУ на Запорожском направлении
Уничтожение диверсионной группы ВСУ на Запорожском направлении
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киев, россия, сша, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, США, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО
Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ на Запорожском направлении

Российский спецназ уничтожил диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 15 июл — РИА Новости. Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Наши парни точным ударом накрыли группу вэсэушников, которые собрались в лесопосадке. Скорее всего, они хотели напасть на наш "опорник" (опорный пункт. — Прим. ред.), но мы их обнаружили и уничтожили", — сообщил источник. Кроме того, он отметил, что все происходило ночью, и украинские военнослужащие хотели воспользоваться фактором внезапности.
Украинское контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном из направлений, а его потери превысили 26 тысяч солдат и офицеров, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя танками Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов. В связи с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, Россия будет вынуждена использовать такие же снаряды, только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Российский военнослужащий в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияСШАСергей ШойгуЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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