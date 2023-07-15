https://ria.ru/20230715/sobchak-1884406319.html
Собчак не исключила усиления мер безопасности после попытки покушения
Собчак не исключила усиления мер безопасности после попытки покушения - РИА Новости, 15.07.2023
Собчак не исключила усиления мер безопасности после попытки покушения
Блогер Ксения Собчак, возможно, будет усиливать меры безопасности после покушения, в том числе устанавливать дополнительные камеры. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T21:27
2023-07-15T21:27
2023-07-15T21:31
москва
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
маргарита симоньян
рязанская область
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, возможно, будет усиливать меры безопасности после покушения, в том числе устанавливать дополнительные камеры. "К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать, ставить дополнительные камеры", - сказала Собчак в эфире "России-1". Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
https://ria.ru/20230715/gosterrorizm-1884372610.html
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москва, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, рязанская область, украина
Москва, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Маргарита Симоньян, Рязанская область, Украина
Собчак не исключила усиления мер безопасности после попытки покушения
Блогер Ксения Собчак не исключила усиления мер безопасности после попытки покушения