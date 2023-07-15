https://ria.ru/20230715/sobchak-1884406319.html

Собчак не исключила усиления мер безопасности после попытки покушения

Собчак не исключила усиления мер безопасности после попытки покушения - РИА Новости, 15.07.2023

Собчак не исключила усиления мер безопасности после попытки покушения

Блогер Ксения Собчак, возможно, будет усиливать меры безопасности после покушения, в том числе устанавливать дополнительные камеры. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T21:27

2023-07-15T21:27

2023-07-15T21:31

москва

ксения собчак

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

маргарита симоньян

рязанская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827443318_0:134:1819:1157_1920x0_80_0_0_3e128d9b6710d86fa741b5b86847abfc.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, возможно, будет усиливать меры безопасности после покушения, в том числе устанавливать дополнительные камеры. "К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать, ставить дополнительные камеры", - сказала Собчак в эфире "России-1". Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

https://ria.ru/20230715/gosterrorizm-1884372610.html

https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383957.html

москва

рязанская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, рязанская область, украина