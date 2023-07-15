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В Петербурге собака прокусила ребенку лицо и шею
В Петербурге собака прокусила ребенку лицо и шею - РИА Новости, 15.07.2023
В Петербурге собака прокусила ребенку лицо и шею
Собака породы бурбуль прокусила ребенку лицо и шею в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского главка МВД. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:03
2023-07-15T22:03
2023-07-15T22:05
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Собака породы бурбуль прокусила ребенку лицо и шею в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского главка МВД. "В полицию Курортного района поступила телефонограмма из детской больницы о том, что к ним обратилась мама с девятилетним мальчиком, которого в городе Зеленогорск в лицо и шею укусила чужая собака", - говорится в сообщении. Ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, владелец собаки породы бурбуль на улице Спортивной в Зеленогорске отпустил собаку без намордника и она напала на находящегося на участке мальчика 2014 года рождения, стала кусать, повалив его на землю. Как добавляет пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, личность владельца собаки в данный момент устанавливается.
https://ria.ru/20230713/sobaki-1883967520.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге собака прокусила ребенку лицо и шею
В Петербурге собака породы бурбуль прокусила девятилетнему мальчику лицо и шею