Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге собака прокусила ребенку лицо и шею - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 15.07.2023 (обновлено: 22:05 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/sobaka-1884408729.html
В Петербурге собака прокусила ребенку лицо и шею
В Петербурге собака прокусила ребенку лицо и шею - РИА Новости, 15.07.2023
В Петербурге собака прокусила ребенку лицо и шею
Собака породы бурбуль прокусила ребенку лицо и шею в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского главка МВД. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:03
2023-07-15T22:05
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Собака породы бурбуль прокусила ребенку лицо и шею в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского главка МВД. "В полицию Курортного района поступила телефонограмма из детской больницы о том, что к ним обратилась мама с девятилетним мальчиком, которого в городе Зеленогорск в лицо и шею укусила чужая собака", - говорится в сообщении. Ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, владелец собаки породы бурбуль на улице Спортивной в Зеленогорске отпустил собаку без намордника и она напала на находящегося на участке мальчика 2014 года рождения, стала кусать, повалив его на землю. Как добавляет пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, личность владельца собаки в данный момент устанавливается.
https://ria.ru/20230713/sobaki-1883967520.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге собака прокусила ребенку лицо и шею

В Петербурге собака породы бурбуль прокусила девятилетнему мальчику лицо и шею

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Собака породы бурбуль прокусила ребенку лицо и шею в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского главка МВД.
«
"В полицию Курортного района поступила телефонограмма из детской больницы о том, что к ним обратилась мама с девятилетним мальчиком, которого в городе Зеленогорск в лицо и шею укусила чужая собака", - говорится в сообщении.
Ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
По версии следствия, владелец собаки породы бурбуль на улице Спортивной в Зеленогорске отпустил собаку без намордника и она напала на находящегося на участке мальчика 2014 года рождения, стала кусать, повалив его на землю.
Как добавляет пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, личность владельца собаки в данный момент устанавливается.
Французский бульдог - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Глава СПЧ предложил продавать собак только по прохождении спецкурсов
13 июля, 13:54
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала