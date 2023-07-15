https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html
Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя
Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя - РИА Новости, 15.07.2023
Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя
Главный редактор "России Сегодня" и RT Маргарита Симоньян о предотвращении подготовки покушения на нее: есть вещи страшнее смерти - это предательство и позор,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T18:11
2023-07-15T18:11
2023-07-15T18:11
маргарита симоньян
москва
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный редактор "России Сегодня" и RT Маргарита Симоньян о предотвращении подготовки покушения на нее: есть вещи страшнее смерти - это предательство и позор, сказала она в комментарии RT. "Я знаю, что этих людей уже арестовали. И очень жаль, что 18-летний парень, видео которого мне показали, так оказался заморочен. Что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги Украины, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны, это, конечно, сильный когнитивный диссонанс. Я очень надеюсь, что он поймет, что он чуть не натворил, что он готовился натворить. Может, он, оказавшись в местах лишения свободы, попадёт оттуда на фронт, как мы видим - это часто случается, и, может быть в окопах сама жизнь, сама судьба вправит мозги, он еще послужит на славу нашей Родине", - сказала Симоньян. По ее словам, арестованный, может быть, потом будет горько жалеть и раскаиваться в том, что он собирался сделать и благодарить Бога , что он отвел его руку. "Что касается меня: это же не первое - второе за последний год, готовившееся покушение. Первое, наверное, было большим шоком, потому что первый раз. За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать и лучше, наверное, такая, чем неминуемая, какая-то другая мучительная, долгая. Никто еще пока не доказал, что умереть, защищая свою родину, от пули какого-то дурачка 18-летнего - это страшнее, чем несколько лет медленно гнить от какой-то ужасной неизлечимой болезни", - отметила Симоньян. По ее мнению, есть вещи страшнее смерти: позор, предательство, жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. "Я желаю вот этим ребятам, которые арестованы, это понять, и чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому", - заключила Симоньян. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383957.html
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Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь
2023-07-15T18:11
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PT2M28S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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маргарита симоньян, москва, фсб, украина
Маргарита Симоньян, Москва, ФСБ, Украина
Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя
Симоньян назвала позор и предательство более страшными вещами, чем смерть
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный редактор "России Сегодня" и RT Маргарита Симоньян о предотвращении подготовки покушения на нее: есть вещи страшнее смерти - это предательство и позор, сказала она в комментарии RT.
"Я знаю, что этих людей уже арестовали. И очень жаль, что 18-летний парень, видео которого мне показали, так оказался заморочен. Что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги Украины
, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны, это, конечно, сильный когнитивный диссонанс. Я очень надеюсь, что он поймет, что он чуть не натворил, что он готовился натворить. Может, он, оказавшись в местах лишения свободы, попадёт оттуда на фронт, как мы видим - это часто случается, и, может быть в окопах сама жизнь, сама судьба вправит мозги, он еще послужит на славу нашей Родине", - сказала Симоньян.
Захарова прокомментировала предотвращение покушения на Симоньян и Собчак
По ее словам, арестованный, может быть, потом будет горько жалеть и раскаиваться в том, что он собирался сделать и благодарить Бога , что он отвел его руку.
"Что касается меня: это же не первое - второе за последний год, готовившееся покушение. Первое, наверное, было большим шоком, потому что первый раз. За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать и лучше, наверное, такая, чем неминуемая, какая-то другая мучительная, долгая. Никто еще пока не доказал, что умереть, защищая свою родину, от пули какого-то дурачка 18-летнего - это страшнее, чем несколько лет медленно гнить от какой-то ужасной неизлечимой болезни", - отметила Симоньян.
По ее мнению, есть вещи страшнее смерти: позор, предательство, жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое.
«
"Я желаю вот этим ребятам, которые арестованы, это понять, и чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому", - заключила Симоньян.
Ранее ФСБ
сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак.
В Москве
и Рязанской области
задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
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