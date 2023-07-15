https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html

Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя

Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя - РИА Новости, 15.07.2023

Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя

Главный редактор "России Сегодня" и RT Маргарита Симоньян о предотвращении подготовки покушения на нее: есть вещи страшнее смерти - это предательство и позор,... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T18:11

2023-07-15T18:11

2023-07-15T18:11

маргарита симоньян

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный редактор "России Сегодня" и RT Маргарита Симоньян о предотвращении подготовки покушения на нее: есть вещи страшнее смерти - это предательство и позор, сказала она в комментарии RT. "Я знаю, что этих людей уже арестовали. И очень жаль, что 18-летний парень, видео которого мне показали, так оказался заморочен. Что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги Украины, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны, это, конечно, сильный когнитивный диссонанс. Я очень надеюсь, что он поймет, что он чуть не натворил, что он готовился натворить. Может, он, оказавшись в местах лишения свободы, попадёт оттуда на фронт, как мы видим - это часто случается, и, может быть в окопах сама жизнь, сама судьба вправит мозги, он еще послужит на славу нашей Родине", - сказала Симоньян. По ее словам, арестованный, может быть, потом будет горько жалеть и раскаиваться в том, что он собирался сделать и благодарить Бога , что он отвел его руку. "Что касается меня: это же не первое - второе за последний год, готовившееся покушение. Первое, наверное, было большим шоком, потому что первый раз. За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать и лучше, наверное, такая, чем неминуемая, какая-то другая мучительная, долгая. Никто еще пока не доказал, что умереть, защищая свою родину, от пули какого-то дурачка 18-летнего - это страшнее, чем несколько лет медленно гнить от какой-то ужасной неизлечимой болезни", - отметила Симоньян. По ее мнению, есть вещи страшнее смерти: позор, предательство, жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. "Я желаю вот этим ребятам, которые арестованы, это понять, и чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому", - заключила Симоньян. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383957.html

https://ria.ru/20230715/terror-1884362942.html

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Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь 2023-07-15T18:11 true PT2M28S

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маргарита симоньян, москва, фсб, украина