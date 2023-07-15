https://ria.ru/20230715/sdelka-1884368095.html

Путин заявил главе ЮАР, что договоренности по зерновой сделке не выполнены

Путин заявил главе ЮАР, что договоренности по зерновой сделке не выполнены - РИА Новости, 15.07.2023

Путин заявил главе ЮАР, что договоренности по зерновой сделке не выполнены

Обязательства по снятию преград для экспорта российского продовольствия по-прежнему не выполняются, заявил Владимир Путин в беседе с южноафриканским коллегой... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:47

2023-07-15T14:47

2023-07-15T15:27

экономика

юар

владимир путин

зерновая сделка

турция

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сирил рамафоса

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обязательства по снятию преград для экспорта российского продовольствия по-прежнему не выполняются, заявил Владимир Путин в беседе с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой."При обсуждении вопроса о стамбульских пакетных договоренностях Владимир Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия — ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", — говорится в сообщении на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что главной цели соглашения — поставок зерна нуждающимся странам, в том числе африканским, — достичь пока не удалось. Оба лидера подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества в различных областях.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю.Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Среди главных требований Москвы было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Эта часть пакетной договоренности не выполняется.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к Москве не выполняются. Срок действия соглашения истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230715/ramafosa-1884311040.html

https://ria.ru/20230715/sdelka-1884331238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, юар, владимир путин, зерновая сделка, турция, россия, сирил рамафоса, дмитрий песков, россельхозбанк, оон, swift