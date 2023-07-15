Путин заявил главе ЮАР, что договоренности по зерновой сделке не выполнены
Путин заявил главе ЮАР Рамафосе, что препятствия для экспорта продовольствия не устранены
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обязательства по снятию преград для экспорта российского продовольствия по-прежнему не выполняются, заявил Владимир Путин в беседе с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой.
"При обсуждении вопроса о стамбульских пакетных договоренностях Владимир Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия — ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что главной цели соглашения — поставок зерна нуждающимся странам, в том числе африканским, — достичь пока не удалось. Оба лидера подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества в различных областях.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю.
Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Среди главных требований Москвы было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Эта часть пакетной договоренности не выполняется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к Москве не выполняются. Срок действия соглашения истекает 17 июля.