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По данным ООН, основным бенефициаром зерновой сделки стал ЕС - РИА Новости, 15.07.2023
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08:39 15.07.2023 (обновлено: 10:28 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/sdelka-1884331238.html
По данным ООН, основным бенефициаром зерновой сделки стал ЕС
По данным ООН, основным бенефициаром зерновой сделки стал ЕС - РИА Новости, 15.07.2023
По данным ООН, основным бенефициаром зерновой сделки стал ЕС
Основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, следует из анализа РИА Новости данных ООН. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:39
2023-07-15T10:28
экономика
испания
турция
украина
евросоюз
оон
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, следует из анализа РИА Новости данных ООН. Суммарно на Евросоюз приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38 процентов всех поставок в рамках зерновой сделки.Наибольшую долю агропродукции среди всех стран в рамках сделки получил Китай — 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. На втором месте расположилась Испания, получившая за время действия сделки 2,06 миллиона тонн, или 6,3 процента от всего объема. Тройку лидеров замыкает Турция, в которую поступило 9,9 процента поставок, или 3,2 миллиона тонн продукции. В пятерку также вошли Италия, которая получила 2,1 миллиона тонн, или 6,3 процента от всей продукции в рамках зерновой сделки, и Нидерланды с поставками в 1,9 миллиона тонн, или 5,9 процента. Более миллиона тонн поставок приняли еще только Египет (1,55 миллиона тонн, или 4,7 процента) и Бангладеш (1,06 миллиона тонн, или 3,3 процента). При этом в двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния. В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3 процента.Зерновую сделку заключили в конце июля прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН. Инициатива двухуровневая: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Киев в рамках сделки экспортирует ячмень, рапс, кукурузу, пшеницу, подсолнечное и растительное масло, а также различные виды муки, отрубей и бобовых. Общий объем поставок за август 2022 — июнь 2023 года составил 32,8 миллиона тонн.
https://ria.ru/20230714/zerno-1884293837.html
https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html
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экономика, испания, турция, украина, евросоюз, оон
Экономика, Испания, Турция, Украина, Евросоюз, ООН
По данным ООН, основным бенефициаром зерновой сделки стал ЕС

По данным ООН, страны ЕС получили 38 процентов поставок агропродукции по зерновой сделке

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, следует из анализа РИА Новости данных ООН.
Суммарно на Евросоюз приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38 процентов всех поставок в рамках зерновой сделки.
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Наибольшую долю агропродукции среди всех стран в рамках сделки получил Китай — 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. На втором месте расположилась Испания, получившая за время действия сделки 2,06 миллиона тонн, или 6,3 процента от всего объема. Тройку лидеров замыкает Турция, в которую поступило 9,9 процента поставок, или 3,2 миллиона тонн продукции.
В пятерку также вошли Италия, которая получила 2,1 миллиона тонн, или 6,3 процента от всей продукции в рамках зерновой сделки, и Нидерланды с поставками в 1,9 миллиона тонн, или 5,9 процента. Более миллиона тонн поставок приняли еще только Египет (1,55 миллиона тонн, или 4,7 процента) и Бангладеш (1,06 миллиона тонн, или 3,3 процента).
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При этом в двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния.
В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3 процента.
Зерновую сделку заключили в конце июля прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН. Инициатива двухуровневая: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Киев в рамках сделки экспортирует ячмень, рапс, кукурузу, пшеницу, подсолнечное и растительное масло, а также различные виды муки, отрубей и бобовых. Общий объем поставок за август 2022 — июнь 2023 года составил 32,8 миллиона тонн.
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