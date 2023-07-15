По данным ООН, основным бенефициаром зерновой сделки стал ЕС
По данным ООН, страны ЕС получили 38 процентов поставок агропродукции по зерновой сделке
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, следует из анализа РИА Новости данных ООН.
Суммарно на Евросоюз приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38 процентов всех поставок в рамках зерновой сделки.
Наибольшую долю агропродукции среди всех стран в рамках сделки получил Китай — 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. На втором месте расположилась Испания, получившая за время действия сделки 2,06 миллиона тонн, или 6,3 процента от всего объема. Тройку лидеров замыкает Турция, в которую поступило 9,9 процента поставок, или 3,2 миллиона тонн продукции.
В пятерку также вошли Италия, которая получила 2,1 миллиона тонн, или 6,3 процента от всей продукции в рамках зерновой сделки, и Нидерланды с поставками в 1,9 миллиона тонн, или 5,9 процента. Более миллиона тонн поставок приняли еще только Египет (1,55 миллиона тонн, или 4,7 процента) и Бангладеш (1,06 миллиона тонн, или 3,3 процента).
При этом в двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния.
В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3 процента.
Зерновую сделку заключили в конце июля прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН. Инициатива двухуровневая: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Киев в рамках сделки экспортирует ячмень, рапс, кукурузу, пшеницу, подсолнечное и растительное масло, а также различные виды муки, отрубей и бобовых. Общий объем поставок за август 2022 — июнь 2023 года составил 32,8 миллиона тонн.